Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 5.348.000 spettatori pari al 20.5% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.711.000 spettatori (17.2%). Su Canale 5 Chiamatemi Francesco ha raccolto davanti al video 1.922.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.085.000 spettatori (7.8%) mentre S.W.A.T. è stato la scelta di 1.790.000 spettatori (7.3%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.471.000 spettatori con il 12.5% di share.

Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.298.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 John Rambo è stato visto da 1.149.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Non è L’Arena ha segnato il 5.7% con 1.147.000 spettatori. Su Tv8 Jumper è la scelta di 408.000 spettatori (1.6%) mentre sul Nove Operazione N.A.S segna lo 0.8% con 186.000 spettatori. Su Rai 4 Inconceivable segna il 2% con 511.000 spettatori e su Rai Movie 8 Amici da salvare sigla il 2.2% con 561.000 spettatori.

Access Prime Time

Le Ragazze del ‘68 al 4.9%

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.363.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 LOL :-) segna il 5.8% con 1.558.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.109.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le Ragazze del ‘68 ha interessato 1.279.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Rete4 Quarto Grado informa 795.000 spettatori con il 3% di share. Sul Nove O’ Mare Mio segna l’0.9% con 237.000 spettatori.

Preserale

Josephine al 2.1%

Su Rai1 InSoliti Ignoti ha ottenuto un ascolto medio di 3.666.000 spettatori (19%) nella prima parte e 4.584.000 spettatori (21.3%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.151.000 spettatori con il 16.5% di share e Avanti un altro ne segna 4.119.000 (19.4%). Su Rai2 le Olimpiadi Pyeong Chang 2018 segnano il 4.6% con 943.000 spettatori e Squadra Speciale Cobra 11 è stato scelto da 1.054.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rai3 Blob segna il 5.7% con 1.386.000 spettatori. Su Italia1 L’Isola dei Famosi si porta al 2.3% con 465.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 557.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore informa 943.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 410.000 spettatori (share del 2.1%).

Daytime Mattina

Uno Mattina commenta Sanremo superando il 30%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 334.000 spettatori con il 18.9% di share nella prima parte, 1.222.000 (32.8%) nella seconda, 2.787.000 (35.1%) nella terza e 3.123.000 (33.4%) nella quarta; A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.834.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%. Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 844.000 telespettatori con il 13.4% di share mentre Planet segna il 2.1% con 201.000 spettatori. Su Rai2 le Olimpiadi hanno tenuto compagnia a 280.000 spettatori (5.4%) con lo Sci Nordico e 783.000 (8.6%) con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 I Cesaroni totalizzano un ascolto di 379.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 301.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 685.000 spettatori (7.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 45.000 spettatori con l’1.7% di share nelle News e 207.000 (2.7%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

L’Isola al 4.5%

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.401.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 746.000 spettatori (7.1%) e Melaverde ha interessato 1.853.000 spettatori con il 13.2% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 1.058.000 spettatori con uno share del 10.5% nella prima parte e 1.700.000 (12.9%) nella seconda. Su Italia1 L’Isola dei Famosi è stata scelta da 755.000 spettatori (4.5%) e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 952.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 283.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Rete4 Gli Indomabili dell’Arizona hanno fatto compagnia a 235.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 Souvenir d’Italie è stato scelto da 119.000 spettatori con lo 0.9% di share.

Daytime Pomeriggio

Domenica In trionfa con lo speciale sanremese

Su Rai1 Domenica In segna il 26.8% con 4.930.000 spettatori nella prima parte, il 23.2% con 3.970.000 spettatori nella seconda e il 20.7% con 3.545.000 spettatori nella terza. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.927.000 spettatori con il 10.2%. Domenica Live ha attirato a sé 2.078.000 spettatori (11.2%) nella presentazione, 2.511.000 (14.4%) in Politica e Attualità, 2.613.000 (15.6%) nelle Storie, 3.018.000 (18.2%) nella prima parte, 2.349.000 (13.4%) nella seconda dedicata alla Elezioni e 2.157.000 (11.7%) nell’Ultima Sorpresa. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.186.000 spettatori (6.6%) e Quelli che il Calcio 1.199.000 (7.1% di share); Novantesimo Minuto – Zona Mista ne ha appassionati 1.042.000 (6.2%), Novantesimo Minuto 1.566.000 (8.6%).

Su Italia1 The Matrix segna il 3.3% con 578.000 spettatori e Due Uomini e Mezzo il 2% con 342.000 spettatori. Su Rai3 1/2 ora in più è stato la scelta di 1.056.000 spettatori pari al 6% di share, Kilimangiaro – Il grande Viaggio è stato seguito da 975.000 spettatori (5.9%) e Kilimangiaro – Tutte le Facce del Mondo da 1.546.000 spettatori (8.9%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 331.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Faccia a Faccia ha appassionato 323.000 spettatori (share dell’1.8%). Su La5 L’Isola dei Famosi – Special Edition (in onda dalle 16.51 alle 21.04) è stato la scelta di 102.000 spettatori con lo 0.5% di share. Su Sky Calcio 1 Inter – Bologna ha appassionato 584.000 spettatori (3.4%). Su Rai Sport le Olimpiadi hanno convinto 277.00 spettatori con l’1.5% nello Slittino Olimpico.

Seconda Serata

Lo Speciale Tg1 dedicato a Sanremo al 16.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 1.002.000 spettatori pari ad uno share del 16%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha intrattenuto 565.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 987.000 spettatori (8.1%). Su Italia1 Lucifer segna un netto di 706.000 ascoltatori con l’11.5% di share. Su Rai 3 il Tg3 è visto da 560.000 spettatori (3.7%). Su Rete 4 Rapimento e Riscatto è la scelta di 326.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.717.000 (30.3%)

Ore 20.00 6.086.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 2.798.000 (15.9%)

Ore 20.30 1.979.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.15 1.650.000 (8.9%)

Ore 19.00 2.506.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 2.908.000 (16.4%)

Ore 20.00 4.356.000 (17.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.238.000 (8.2%)

Ore 18.30 842.000 (4.6%)

TG4

Ore 11.30 560.000 (5.1%)

Ore 18.55 782.000 (3.9%) prima parte, 910.000 (4.2%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 548.000 (2.9%)

Ore 20.00 1.073.000 (4.4%)