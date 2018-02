‘MENO SEQUEL E SUPEREROI, BISOGNA FARE PIÙ FILM COME ‘LA FORMA DELL’ACQUA’’ - E SE A DIRLO È JJ ABRAMS, CHE HA CURATO IL RILANCIO DI ‘STAR TREK’ E ‘STAR WARS’, VUOL DIRE CHE I POLPETTONI RIMASTICATI HANNO VERAMENTE ROTTO LE PALLE - IL REGISTA HA APPENA PRODOTTO LO STRONCATISSIMO ‘CLOVERFIELD PARADOX’, SBUCATO A SORPRESA SU NETFLIX: ‘NEANCHE NOI SAPEVAMO COME SAREBBE USCITO FUORI’

Gianmaria Tammaro per ‘la Stampa’

j j abrams e la moglie katie mcgrath

Quasi un mese fa, Netflix ha annunciato la diffusione di The Cloverfield Paradox , atteso terzo capitolo dell' omonima serie creata da J. J. Abrams. Sorpresa doppia perché del film non si sapeva nulla e perché nel momento in cui veniva annunciato, è stato reso disponibile in streaming. Nessuna mediazione. Tutto subito, e solo per il pubblico.

J. J. Abrams è noto per essere il creatore delle serie tv Alias e co-creatore di Felicity , Lost e Fringe ; al cinema, per aver diretto Mission Impossible III , aver rilanciato la serie cinematografica di Star Trek .

È stato anche il regista del settimo episodio di «Guerre stellari», Il risveglio della Forza . Per qualche settimana non ha voluto parlare di The Cloverfield Paradox , ma ora - al telefono da Londra - si spiega così: « The Cloverfield Paradox - dice J. J. Abrams - è sempre stato un film fine a sé stesso. Volevamo che fosse divertente e spaventoso e che appassionasse gli spettatori. Far sapere quando sarebbe uscito e di cosa avrebbe parlato non ci allettava».

JJ ABRAMS

E allora?

«Abbiamo cercato un modo per mantenere segreto il progetto, e con Netflix ci siamo riusciti. Nello spirito del film».

Chi sapeva qualcosa?

«Probabilmente nemmeno Netflix. Non fino in fondo. Anche alla Paramount in pochi sapevano. È stato incredibile per riuscire a tenere il progetto nascosto fino alla fine».

SHAPE OF WATER DEL TORO

Tutti i film dell' universo Cloverfield hanno qualcosa in comune.

«Ma ogni storia è originale. E in questo caso volevamo lasciare spazio all' immaginazione. Non voglio dire che non avevamo nessun piano; però ci siamo mossi come se non l' avessimo. Probabilmente nemmeno una serie tv potrebbe essere scritta così, senza pianificazione».

Crede che in futuro ci sarà sempre meno spazio per la sala e sempre di più per lo streaming?

«Adoro andare al cinema e adoro l' esperienza cinematografica. Penso che faccia parte della natura umana ritrovarsi ad ascoltare storie, emozionandosi insieme. Non c' è niente di più bello, divertente, spaventoso o drammatico di vedere un film insieme. Ogni persona è diversa e reagisce in modo differente».

jj abrams e george lucas

Però?

«L' esperienza in sé tende a cambiare. Se ti trovi in centro, per esempio, o in periferia. I cinema stanno cambiando. E hanno bisogno di farlo, perché le persone vanno convinte a lasciare casa, a muoversi, a spendere soldi. L' esperienza deve migliorare. Amo i film, e spero che i network che ora stanno lavorando tanto con la tv sappiano quanto l' esperienza della sala è importante».

Oggi l' industria cinematografica tende a preferire progetti sicuri. Prevedibili nei risultati.

«Hollywood oggi punta sui sequel o film sui supereroi. Mi piacerebbe vedere più film come La forma dell' acqua o Tre manifesti a Ebbing, Missouri , oppure Dunkirk . Spero che si torni a investire sempre più su questo genere di pellicole».

Lei che ha diretto il rilancio di «Star Wars» e ha seguito da vicino i nuovi film di «Star Trek» che cosa preferisce?

«Sono grato di essere stato coinvolto in quei progetti. Ma devo dire che anche lavorare a progetti totalmente originali è importante per me. Un filmmaker deve sentirsi ispirato».

guerre stellari 7 foto dal set con jj abrams dunkirk dunkirk TRE MANIFESTI A EBBING THREE BILLBOARDS EBBING MISSOURI MCDONAGH VENEZIA TRE MANIFESTI A EBBING george lucas e jj abrams