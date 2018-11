‘MI HANNO DETTO OMOFOBO, CORNUTO, DROGATO’. FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI DOPO LA PUNTATA, CON LA SHOWGIRL CHE RIVELA COSA LE HA DETTO LA MADRE IN PERSIANO: ‘LE FAN DI FRANCESCO MI STANNO MASSACRANDO. LEI MI TRANQUILLIZZA SEMPRE, QUINDI VUOL DIRE CHE È GRAVE’ - LUI LA BASTONA: ‘TI AVVERTO, USCITO DA QUI NON VOGLIO UNA CHE PASSA MEZZA GIORNATA AL CELLULARE. TI STRUGGI PER LE OFFESE? NON PUOI FARE QUESTO LAVORO’

Fariba, madre di Giulia Salemi, non ha alcun potere magico ma, in compenso, ha la “dote” di portare scompiglio persino con un’ospitata di 10 minuti. Intervenuta nella tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 2018, la Therani ha creato i presupposti per una nuova discussione tra la figlia e Francesco Monte.

Nello specifico, tutto ha avuto inizio quando Fariba ha lasciato intendere a Giulia che il rito propiziatorio, per favorire la nascita dell’amore tra Giulia e Francesco (fatto con tanto di peli pubici di Cecilia Rodriguez), fosse il frutto di una trovata orchestrata ad arte con la redazione del programma Casa Signorini. La mamma ha poi parlato con la figlia in persiano in modo da non farsi capire dal pubblico.

Terminata la diretta, Giulia ha svelato quello che Fariba le ha riferito:

“Mi ha detto ‘I fan di Francesco ti stanno massacrando fuori. Lui deve far capire che sta bene con te, perché le sue ammiratrici ce l’hanno con te’. Me l’ha ripetuto due volte. (…) Tra tutte le cose che mia mamma poteva dirmi mi ha detto proprio questo. Lei mi tranquillizza sempre, quindi è grave”.

Francesco Monte: “A me hanno detto che sono omofobo, cornuto, drogato…”

Francesco, risentito da quelle parole, ha invitato Giulia a non curarsi troppo del pensiero dei follower e le ha ricordato che lui, per un anno intero, è stato attaccato da più parti per il cannagate esploso durante l’ultima edizione de L’isola dei famosi:

“Ma ti pare? A me hanno detto che sono omofobo, cornuto, drogato. Ma capisci cosa ho passato? Chi se ne frega del pensiero dei follower (…) Io non faccio nessun lavoro per mandare dei segnali ai follower. Io mi incavolo al massimo se mi dicono omofobo perché intaccano la mia dignità, ma non se piaccio o no ai fan di altri. (…) Ricorda che mi sono beccato del drogato in tv per più di un anno”.

Incurante del fatto che, per settimane, sia stato lui a fare marcia indietro con Giulia perchè preoccupato del “messaggio” che veniva trasmesso al pubblico da casa, Francesco ha proseguito con la sua sfuriata consigliando alla Salemi il tipo di atteggiamento che dovrà avere al suo fianco quando saranno fuori dalla casa più spiata di Italia:

“Io ti avviso, io fuori non voglio vivere una cosa che ci frequentiamo e tu passi metà della giornata con il cellulare in mano. (…) Io mi voglio vivere la vita reale, non quella dei social. Ti struggi la vita perché ti scrivono delle offese? Ti ho avvisata, inoltre se sei così non puoi fare questo tipo di lavoro. Dai il giusto peso alle cose”.

La prezzemolina ha tentato di difendersi con una serie di scuse banali (“Qui è tutto amplificato, Fra”), ma Francesco ha tagliato corto perseverando con la sua idea (“Se tu vuoi stare con me, devi capire che pensare troppo alle critiche è un errore”). I due continuano, dunque, a litigare. La love story, noiosa ma sponsorizzata dalla mano autoriale, fa acqua da tutte le parti e, date queste premesse, sopravvivrà difficilmente a telecamere spente.

