‘MICHAEL FASSBENDER MI HA ROTTO IL NASO, TRASCINATO CON L’AUTO E PICCHIATO’. TORNANO A GALLA LE ACCUSE DELLA EX, PROPRIO MENTRE LA NUOVA MOGLIE, ALICIA VIKANDER, È SU TUTTI I GIORNALI A DIRE QUANTO SONO BELLI E FELICI - COME MAI HOLLYWOOD ORA BOICOTTA WOODY ALLEN PER LE ACCUSE DELLA FIGLIA DI MIA FARROW (FU ASSOLTO 25 ANNI FA) E NON SI È MAI FILATA LE PESANTISSIME DENUNCE (PENALI) DI UNA DONNA ADULTA?

IL LUNGO ARTICOLO DEL ‘DAILY BEAST’ CHE RICORDA TUTTE LE ACCUSE A FASSBENDER

https://www.thedailybeast.com/the-shocking-abuse-allegations-against-michael-fassbender?via=newsletter&source=PMDigestOrig_ABTest

1. PESANTI ACCUSE DI VIOLENZA DALLA EX DI MICHAEL FASSBENDER

Virginia Campione per https://www.cinematographe.it/

I movimenti di #MeToo e #TimesUp si sono rivelati non solo di vitale importanza nell’esporre gli episodi contemporanei di molestie e aggressioni, ma anche per far brillare i riflettori su coloro che hanno commesso atti che sono stati ignorati in passato. Oggi, l’attenzione si è rivolta a Michael Fassbender e alle accuse di abusi fisici che stanno riaffiorando.

The Daily Beast ha dato un’occhiata alle accuse della ex fidanzata dell’attore Sunawin “Leasi” Andrews, che aveva 36 anni al momento degli incidenti. Nel marzo 2010, la Andrews ha presentato un ordine restrittivo contro Fassbender per tenerlo a 100 metri da lei e da sua figlia di 18 anni e dal figlio di 3 anni. La documentazione rivela che la Andrews ha richiesto 24.000 dollari per le sue spese mediche e ha chiesto a Michael Fassbender di iscriversi a un programma di intervento per uomini violenti di 52 settimane, dopo due incidenti nel 2009.

Secondo la Andrews, il 18 novembre 2009, stava cenando con Fassbender, quando si infuriò mentre a loro si avvicinava il suo ex ragazzo. “Michael stava bevendo e si arrabbiò”, ha scritto la Andrews. “Michael si mise a guidare la mia auto in modo pericolosamente veloce e urlava contro di me. Lo pregai di fermare la macchina per paura di un incidente o per i miei figli che dormivano a casa. Mentre ci avvicinavamo a casa mia, sono riuscita a mettere la macchina in stop. Sono uscita camminando intorno alla macchina per estrarre la chiave dall’accensione. Michael mi ha trascinato con la macchina in corsa”.

“Sono andata all’ospedale, avevo una distorsione alla caviglia sinistra, il ginocchio gonfio e una cisti ovarica scoppiata”, ha aggiunto la Andrews. “Aveva una grande emorragia interna.” Un altro incidente si sarebbe verificato all’Ischia Global Film & Music Fest nel 2009, dove la Andrews ha detto che quando ha tentato di svegliare Michael Fassbender, che era andato a dormire dopo aver bevuto molto ed era in una pozza di urina, “aveva iniziato a essere violento, buttandola giù da una sedia e rompendole il naso. Raggiunta per commentare tali affermazioni Sunawin Andrews ha dichiarato: “Avete i documenti. Cos’altro c’è da dire? “

Come nota The Daily Beast, mentre queste accuse erano state in qualche modo riportate in passato, i pezzi spesso mettevano la Andrews in una posizione di vergogna, o chiamavano in causa il suo “passato squallido”. Michael Fassbender stesso non ha mai commentato pubblicamente le accuse, e il suo rapporto con la donna non è annotato sulla sua pagina di Wikipedia al momento della pubblicazione. L’attore non ha ancora risposto a questi ultimi rapporti.

2. ALICIA VIKANDER: «DA QUANDO SONO MOGLIE DI FASSBENDER SONO PIÙ FELICE»

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.com del 9 febbraio 2018

michael fassbender alicia vikander

Alicia Vikander, 29 anni, non ha di che lamentarsi. Nel 2016 ha portato a casa un Oscar, come «Miglior attrice non protagonista» di The Danish Girl, e l’anno successivo è andata a nozze con Michael Fassbender, 40. Così quattro mesi dopo il «sì» a uno degli uomini più affascinanti di Hollywood, per l’attrice svedese è tempo dei primi bilanci che, come da previsione, non possono essere che (super) positivi. Sulla cover di Vogue, Alicia, si è lasciata infatti scappare qualche dettaglio su quanto sia «meraviglioso» essere sposata con Fassbender: «Sento di essere più felice e serena di quanto non lo sia mai stata in tutta la mai vita», ha dichiarato, parlando per la prima volta dell’unione col collega.

michael fassbender in hunger

I due sono andati a nozze – in gran segreto – lo scorso ottobre a Ibiza, tra il verde del resort eco La Granja. Davanti ai parenti e agli amici più cari. Una cerimonia intima e riservata, come nello stile della coppia. «È stato un piccolo e discreto raduno di amici e familiari», ha aggiunto, «Non si tratta di voler essere misteriosi, piuttosto di mantenere privata una parte della nostra vita».

FASSBENDER VIKANDER 9

Alicia e Michael, ormai è storia, si sono conosciuti e messi insieme nel 2014, sul set del film La luce sugli oceani, girato da Derek Cianfrance tra Australia e Nuova Zelanda. Il regista li aveva mandati sul set da soli, in cerca di ispirazione. E loro hanno trovato anche l’amore. «Penso che sia uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato», ha continuato l’attrice, «La vita è molto più che il lavoro ma se col tuo partner condividi anche la stessa passione, hai un ottimo argomento di conversazione».

FASSBENDER VIKANDER

Per la luna di miele, poi, gli attori hanno scelto l’Italia. Firenze, Bologna e Verona, tra monumenti romantici e tagliatelle. Prima di tornare ai tanti impegni di lavoro. Alicia, infatti, sarà Lara Croft nel nuovo capitolo della saga di Tomb Raider, che uscirà nelle sale di tutto il mondo il 16 marzo 2018. Lui, invece, è in post-produzione con X–Men: Dark Phoenix. Il suo personaggio è Magneto, sarà nei cinema americani dal 2 novembre 2018.

