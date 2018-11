27 nov 2018 14:22

‘NERO A METÀ’ (23,5%) FA ANCORA NERO IL ‘GF VIP’ CHE PERÒ RECUPERA QUALCOSA (20,8%) - ‘REPORT’ (7,3%) VS PORRO (3,8%) - LA7 RICORDA BERTOLUCCI COL ‘PICCOLO BUDDA’, RAI2 CON ‘LA TRAGEDIA DI UN UOMO RIDICOLO’. STESSO (BASSO) SHARE: 2,7% - BOOM PER FOCUS CON LA MISSIONE SU MARTE (4,2%) - PALOMBA (3,5-3%) VS GRUBER (7,2%) - QUELLI CHE (4,2%) - ‘STRISCIA’ (19,1%) - ‘FORUM’ (18,5%) VS ISOARDI (12,2%) - FAZIO NOTTURNO (13,3%) STACCATO DAL ‘GF’ - BRUCHI (3%) - PARDO (4,6%)