VERSACE D’AMERICA - VIDEO: DONATELLA ORGANIZZA UN MEGA-SHOW A NEW YORK NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI GIANNI, CON ABITI PIENI DI RICHIAMI ALLO STILE DEL FRATELLO: ‘È MOLTO EMOZIONANTE, NON ERA NEI MIEI PROGRAMMI MA POI JOHN IDOL ME L’HA CHIESTO E NON HO ESITATO’. LUI È IL CAPO DI MICHAEL KORS, CHE HA COMPRATO IL MARCHIO ITALIANO