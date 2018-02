‘NEWSWEEK’ FA LO SCOOP SU ‘NEWSWEEK’ E VENGONO LICENZIATI I DUE DIRETTORI E UNA REPORTER - AL CENTRO DELL’INCHIESTA, I LEGAMI TRA NEWSWEEK MEDIA GROUP E LA OLIVET UNIVERSITY, UN'UNIVERSITÀ FONDATA DA UN CONTROVERSO REVERENDO DI ORIGINI COREANE, CHE HA ‘OLIATO’ FUNZIONARI PUBBLICI CON PUBBLICITÀ GRATIS SUL MAGAZINE

Mentre in Italia "The Post" continua a mietere consensi e a meritarsi libri e approfondimenti (il buon giornalismo fa sempre notizia, specie se accompagnato dall' edificante sostegno dell' editore), dall' altra parte dell' oceano la cronaca riporta il mestiere bruscamente sulla terra.

Succede a Newsweek, il cui direttore Bob Roe, il direttore esecutivo, Kenneth Li e la reporter Celeste Katz hanno perso il posto per un servizio investigativo sulla società editrice della testata, il Newsweek Media Group. Al centro dello scoop erano i legami tra Newsweek Media Group e la Olivet University, un' università cristiana conservatrice fondata da un controverso reverendo di origini coreane, David Jang.

I giornalisti di Newsweek avevano scoperto che nel 2016 la Olivet, mentre cercava di ottenere sgravi fiscali per aprire un campus nello stato di New York, aveva offerto a funzionari statali pubblicità gratis su Newsweek per 149.000 dollari. L' articolo ("Perché l' ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan si sta occupando dei legami tra Newsweek e un' università cristiana?") ha provocato un terremoto.

Johnatan Davis, co-fondatore del Newsweek Media Group, alla fine è stato costretto ad ammettere i legami con Olivet, di cui sua moglie è presidente e di cui in passato lui stesso è stato consigliere accademico. "Bob Roe, Kenneth Li e Celeste Katz sono stati licenziati per aver fatto il proprio lavoro" hanno scritto ieri i giornalisti di Newsweek in una nota.

