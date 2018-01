VIDEO - IL PORNO DI SORA AOI

LA BBC CELEBRA SORA AOI, ‘LA PORNO STAR CHE HA INSEGNATO IL SESSO A UNA GENERAZIONE DI CINESI

SORA "CIELO BLU", PORNOSTAR NIPPONICA DIVENUTA SOGNO PROIBITO DEI CINESI

Estratto dall’articolo di Andrea Valdambrini per ‘il Fatto Quotidiano’

Un po' attrice porno, un po' "maestra" di educazione sessuale per un' intera generazione di uomini, perfino simbolo politico capace di attenuare i mai sopiti contrasti tra Pechino e Tokyo.

Tutto questo è Sora Aoi, la 34enne star dei film per adulti nata e cresciuta in Giappone ma consacrata al successo artistico in Cina, che ha annunciato via Weibo - la versione locale di Twitter - il suo matrimonio col dj cinese Non, generando un fiume di reazioni dei suoi ammiratori.

sora aoi annuncia il suo fidanzamento

Tra i cybernauti che dicono di avere il cuore spezzato quelli che invece promettono di amarla per sempre perché "siamo cresciuti con i suoi film", il fenomeno Aoi apre uno spaccato sulla società dell' ex Impero Celeste, dove il web è sottoposto a un rigido controllo ma la pornografia online, benché vietata, è diffusissima.

La popolarità di Sora Aoi - "cielo blu", in giapponese - è dovuta a due fattori: l' esplosione del web in Cina e il tabù del sesso, che rende irresistibile la ricerca di materiale porno in Rete. Emersa nei primi anni 2000, conosciuta da allora in patria e in molti Paesi asiatici, l' attrice è stata protagonista di decine di film porno. Ma soprattutto, ha saputo costruire sapientemente la propria immagine mediatica attraverso i social, puntando decisamente al vasto pubblico cinese.

i fan cinesi di sora aoi

Quando nel 2010 approda su Twitter, vietato da Pechino, i suoi fan cinesi fanno di tutto per scavalcare in massa la censura e connettersi al suo account, in quella che viene ribattezzata "la notte dei fan di Sora Aoi". Solo 7 mesi dopo è l' attrice stessa ad accontentarli, aprendo un account su Weibo, che conquisterà la cifra record di 18 milioni di follower e che lei stessa cura dopo aver imparato a scrivere nella lingua di Confucio.

Nel 2011 però dà l' addio al porno, rivendendosi come attrice televisiva e cantante.

Ma rimanendo nel cuore dei cinesi come l'"insegnante sexy" - titolo di una delle sue pellicole più famose.

