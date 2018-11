23 nov 2018 12:53

‘L’ALLIEVA’ (20,9%) VINCE SUL ‘GF VIP’ (17,1%) - FINALE MOSCIA PER ‘PECHINO EXPRESS’ (6,3%) - FORMIGLI (5,3%) VS GRECO (3%) - ‘LA TV DELLE RAGAZZE’ (6%) - ‘XFACTOR’ (4,9%) - AMADEUS (19,4%) VS ‘STRISCIA’ (19%) PALOMBA (4,3-3,7%) VS GRUBER (7,9%) - QUELLI CHE (5,2%) - ‘FORUM’ (16,9) VS ISOARDI (12,8%) - BRU-NEO (10,9%) - ‘GF VIP’ NOTTURNO (15,5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it PECHINO EXPRESS Nella serata di ieri, giovedì 22 novembre 2018, su Rai1 la quinta puntata de L’Allieva 2 ha conquistato 4.916.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.021.000 spettatori pari al 17.1% di share. Grande Fratello Vip Night (durata 8 minuti) ha raccolto 1.466.000 spettatori con il 25.2%. Su Rai2 – dalle 21.25 alle 0.13 – la finale di Pechino Express 7 ha interessato 1.331.000 spettatori pari al 6.3% di share (qui gli ascolti della finale dello scorso anno). E’ di gran lunga la finale meno vista nella storia del programma. PECHINO EXPRESS Su Italia 1 Red ha intrattenuto 1.577.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Tv delle Ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 ha raccolto davanti al video 1.307.000 spettatori pari ad uno share del 6% (presentazione di 9 minuti: 1.278.000 – 5%). Su Rete4 W L’Italia, con Gerardo Greco, totalizza un a.m. di 581.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 975.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 Total Recall – Atto di Forza segna 313.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove L’Ultimo dei Mohicani ha raccolto 268.000 spettatori con l’1.1%. Su Sky Uno X Factor ha ottenuto 1.134.000 spettatori con il 4.9%. Rai Movie è la rete digitale più seguita con il film Before I Go To Sleep che raggiunge 421.000 spettatori e l’1.7%. Sul 20 2 Cavalieri a Londra segna 249.000 spettatori e l’1.%. Su Rai4 Suburra segna 335.000 spettatori e l’1.4%. Su Paramount Channel Maledetto il Giorno che T’Ho Incontrato raccoglie 220.000 spettatori e lo 0.9%. Ascolti TV Access Prime Time Cortesie per gli Ospiti all’1.8%. jane alexander elia fongaro Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.914.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.855.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 Quelli che Dopo il TG ha ottenuto 1.330.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.182.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Alla Lavagna raccoglie 1.451.000 spettatori con il 6.1% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.767.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.041.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 934.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.987.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 575.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cucine da Incubo ha raccolto 271.000 spettatori con l’1.1%. A seguire I Migliori Fratelli di Crozza segna 234.000 spettatori e lo 0.9%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 441.000 spettatori e l’1.8%. Preserale The Wall lontano da L’Eredità. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.490.000 spettatori (21.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.879.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti ha raccolto 2.472.000 spettatori (15.5%) mentre The Wall ha interessato 3.689.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 769.000 spettatori (4.2%) mentre NCIS 1.190.000 (5.3%). Su Italia1 Sport Mediaset ha informato 530.000 spettatori (2.9%). CSI New York ha totalizzato 619.000 spettatori (2.8%). jane alexander elia fongaro Su Rai3 Blob segna 1.103.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto 734.000 spettatori (3.6%) mentre Tempesta d’Amore ha radunato 941.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 377.000 spettatori (share del 2.3%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 579.000 spettatori con il 2.6%. Su La5 Grande Fratello Vip Live ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai Yo Yo l’episodio delle 19.17 di 44 Gatti raccoglie 452.000 spettatori e il 2.4%. Daytime Mattina Storie Italiane supera il 20% nella prima parte. Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 865.000 telespettatori con il 16.6%. Storie Italiane ha ottenuto 1.035.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 977.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 816.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 740.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte. Su Rai 2 5 Cose da Sapere ha raccolto 112.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia 1 Law and Order Unità Speciale ottiene un ascolto di 107.000 spettatori pari al 2.1% di share. Su Rai3 Agorà convince 592.000 spettatori pari al 10.5% di share (presentazione di 17 minuti: 510.000 – 8.3%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 319.000 spettatori con il 6.3%. Tutta Salute ha interessato 363.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 147.000 spettatori con uno share del 2.8%, nella prima parte, e 210.000 spettatori con uno share del 4%, nella seconda parte. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 249.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Coffee Break ha informato 259.000 spettatori pari al 5.1%. eleonora daniele caterina balivo elisa isoardi Daytime Mezzogiorno La Prova del Cuoco al 12.8%. Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.306.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.411.000 telespettatori con il 16.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 513.000 spettatori (7.9%), nella prima parte, e 1.054.000 spettatori (10%), nella seconda parte. Su Italia 1 Law and Order Unità Speciale ottiene un ascolto di 167.000 spettatori pari al 2.5% di share. Grande Fratello Vip è stato seguito da 716.000 spettatori con il 5.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 908.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Chi l’Ha Visto 11.30? raccoglie 501.000 spettatori (7.3%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 876.000 spettatori (9.6%). Quante Storie ha raccolto 951.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 177.000 spettatori con il 2.7%, nella prima parte, e 255.000 spettatori (2.2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 642.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 440.000 spettatori con share del 7% nella prima parte, e 587.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Daytime Pomeriggio Miglior risultato stagionale per Il Paradiso delle Signore (con il Question Time su Rai3 e i giovani a Uomini e Donne). Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.698.000 spettatori pari al 12.3% della platea. Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.472.000 spettatori pari al 13.1%. Il TG1 ha informato 1.113.000 spettatori (10.6%) mentre il TG1 Economia ha radunato 1.376.000 spettatori (13.2%). La Vita Diretta ha raccolto 1.597.000 spettatori con il 14.9%, nella prima parte, e 2.039.000 spettatori con il 15.9%, nella seconda parte. il paradiso delle signore Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.612.000 spettatori con il 17.6%. Una Vita ha convinto 2.581.000 spettatori con il 17.8% di share. Uomini e Donne ha interessato 2.550.000 spettatori con il 20.3% (finale: 2.139.000 – 19.8%). Grande Fratello Vip è stato seguito da 2.172.000 spettatori con il 20.7%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.281.000 spettatori pari al 21.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.066.000 spettatori (17.2%), nella prima parte, a 2.430.000 spettatori (17.9%), nella seconda parte, e a 2.005.000 spettatori (13.4%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha ottenuto 890.000 spettatori con il 7%. Squadra Speciale Colonia ha raccolto 346.000 spettatori con il 3.2%, nel primo episodio, e 312.000 spettatori con il 2.6% nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 919.000 spettatori (6.3%), nel primo episodio, e 963.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio. Big Bang Theory ha divertito 717.000 spettatori pari al 5.3%. Young Sheldon ha interessato 559.000 spettatori con il 4.6%. La sitcom in prima visione Black-ish ha ottenuto 424.000 spettatori con il 3.8%. Friends ha appassionato 378.000 spettatori con il 3.1%. Grande Fratello Vip ha raccolto 289.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 Question Time ha interessato 415.000 spettatori (3.4%). Geo ha registrato 1.732.000 spettatori con il 13%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.128.000 spettatori con l’8.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 468.000 spettatori (share del 3.2%), nella prima parte, e 494.000 spettatori (share del 4.1%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 182.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Amici segna 216.000 spettatori con l’1.5%. Seconda Serata 2.7% per Xtra Factor. daniela collu Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.144.000 spettatori con il 10.9% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night ha totalizzato una media di 723.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Supercinema ha raccolto 475.000 spettatori con il 12.4%. Su Rai2 Stracult Live Show segna 226.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 529.000 spettatori con il 6%. Su Italia1 The Man – La Talpa è visto da 431.000 spettatori (5%). Su Rete 4 il film Tutta da Scoprire è stato scelto da 131.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Sky Uno Xtra Factor segna 317.000 spettatori e il 2.7%. Telegiornali TG1 Ore 13.30 3.061.000 (20.7%) Ore 20.00 5.274.000 (23%) TG2 Ore 13.00 2.131.000 (15.6%) Ore 20.30 1.736.000 (7%) TG3 Ore 14.25 1.715.000 (11.9%) Ore 19.00 2.155.000 (11.8%) TG5 Ore 13.00 2.906.000 (21.1%) Ore 20.00 4.421.000 (19%) STUDIO APERTO Ore 12.25 1.305.000 (11.5%) Ore 18.30 868.000 (5.7%) pupo strafatto in california 4 TG4 Ore 12.00 352.000 (3.9%) Ore 18.55 625.000 (3.5%) TGLA7 Ore 13.30 648.000 (4.4%) Ore 20.00 1.403.000 (6.1%) Dati auditel per fasce (share %) RAI 1 16.98 17.26 17.75 13.81 14.17 21.14 19.56 16.04 RAI 2 5.77 2.3 4.81 9.25 5.51 4.35 5.8 6.02 RAI 3 7.87 11.71 8 9.07 7.2 10.47 6.01 6.11 RAI SPEC 6.31 7.61 7.4 5.69 7.03 6.45 6.24 4.73 RAI 36.93 38.87 37.96 37.81 33.91 42.4 37.61 32.9 CANALE 5 17.7 17.9 15.3 18.33 19.9 17.87 16.58 18.43 ITALIA 1 4.71 2.36 2.23 6.55 3.61 3.22 5.6 6.27 RETE 4 3.77 1.85 3.16 5.14 5.22 3.65 3.57 2.67 MED SPEC 6.18 8.37 6.12 4.95 6.19 4.87 6.62 6.42 MEDIASET 32.36 30.49 26.81 34.96 34.92 29.62 32.36 33.79 LA7+LA7D 4.89 4.83 6.23 4.75 3.45 3.54 6.45 5.6 SATELLITE 16.03 15.46 16.63 12.75 17.28 15.27 15.18 18.43 TERRESTRI 9.79 10.34 12.37 9.73 10.43 9.17 8.39 9.28 ALTRE RETI 25.82 25.8 29 22.48 27.71 24.44 23.57 27.71