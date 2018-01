‘’ELIMINARE FAZIO E VESPA DALLA CAMPAGNA ELETTORALE’’ - IL M5S FA RIESPLODERE IL CASO: SE NON SONO GIORNALISTI (COL TETTO A 240MILA EURO) MA ARTISTI DA PAGARE MILIONI DI EURO L’ANNO, ALLORA NON POSSONO OCCUPARSI DI POLITICA NEL PERIODO DI PAR CONDICIO - DA ‘PORTA A PORTA’ FANNO GIÀ SAPERE CHE BRU-NEO OSPITERÀ DI MAIO, RENZI E BERLUSCONI

1.RAI: VESPA OSPITERÀ DI MAIO, RENZI, BERLUSCONI

(ANSA) - ''Porta a Porta su Rai1 apre, da martedì 9 gennaio, le interviste ai leader dei partiti. Si comincia proprio martedì 9 alle 23.40 con Luigi Di Maio candidato premier del Movimento 5 stelle. Mercoledì 10 gennaio alle 23.45 Bruno Vespa ospiterà il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi e giovedì 11 gennaio alle 23.55 il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi''. Lo annuncia una nota Rai.

2.M5S, ELIMINARE VESPA E FAZIO DA CAMPAGNA ELETTORALE

(ANSA) - "Eliminare i programmi di infotainment dalla campagna elettorale oppure ricondurre tutti i programmi sotto testata a condizione che il conduttore abbia un contratto da giornalista": sono le due soluzioni, che escluderebbero Vespa e Fazio, individuate dal M5S e annunciate dalla relatrice di minoranza al regolamento sulla par condicio, Mirella Liuzzi, in commissione di Vigilanza Rai. Liuzzi ha ricordato che del tema si è parlato a dicembre, in occasione del parere sul contratto di servizio, e ha chiesto che gli altri partiti si esprimano.

"A dicembre abbiamo parlato di questi casi e abbiamo detto che ce ne saremmo occupati durante questa delibera", ha sottolineato Liuzzi chiedendo che la loro indicazione venga inserita nel testo del regolamento, elaborato con il relatore di maggioranza Francesco Verducci del Pd. "Occorre capire se è corretto che chi ha fatto la scelta di superare il tetto con un contratto da artista abbia un ruolo in campagna elettorale", ha aggiunto Liuzzi.

3.LE ELEZIONI IN VIGILANZA RAI: RIESPLODE IL CASO FAZIO-VESPA

Oggi la campagna elettorale parte da San Macuto, il palazzo di Roma dove si riunisce la commissione parlamentare di Vigilanza Rai. E sarà un debutto feroce.

I partiti dovranno approvare il regolamento sulla par condicio nel servizio pubblico (spazi uguali ai candidati) e l' elenco - stilato dal dg Mario Orfeo - dei programmi e dei conduttori da inserire in palinsesto. Il direttore generale ha incluso Fabio Fazio e Bruno Vespa, "artisti" per definizione e tipologia dei contratti, e un pezzo di commissione (e di azienda) prepara la rivolta.

La coppia di Rai1 ha ingaggi superiori al tetto di 240.000 euro imposto, invece, ai giornalisti e ai dipendenti di Viale Mazzini da una legge del governo di Matteo Renzi. E dunque, secondo numerosi partiti, la coppia non va utilizzata in campagna elettorale: "Perché Vespa e Fazio sì e Paolo Fox no? Un giorno fa l' oroscopo, un altro intervista un politico", provoca un esponente del centrodestra.

Viale Mazzini ha interpretato in maniera originale la norma sui compensi e così ha offerto a Vespa - che fa Porta a Porta dal '96 e non manca un appuntamento elettorale da oltre vent' anni - un accordo da 1,2 milioni di euro (taglio del 30 per cento) e poi ha protetto Fazio da un profluvio di critiche per lo stipendio da 2,2 milioni e i costi di Che tempo che fa.

Per milioni di motivi (e di euro), Orfeo non può rinunciare a Fazio e Vespa: con la scusa che l' altra volta (e anche prima) erano in onda per le elezioni, li ripropone alla Vigilanza. C' è una differenza, però: nel 2013 o nel 2008, non c' era ancora la legge sugli stipendi del servizio pubblico, in vigore da un anno. Viale Mazzini deve affrontare una commissione spappolata e con divisioni all' interno degli stessi partiti.

