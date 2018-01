Francesca Cipriani, attacco di panico sull'elicottero

Giucas Casella, gara di pipì con la 'bestia' Amaurys

L'ISOLA DEGLI ULTRACAFONAL

francesca cipriani assale il pilota dell elicottero

Alberto Dandolo per Dagospia

"Siamo tutti un po’ puttane, froci e marchettari" sussurrava sardonico il grande Pasolini nel suo capolavoro "Ragazzi di Vita".

E vogliamo pensare che l'immenso Pier Paolo si sarebbe sollazzato assai nel contemplare ieri sera la prima puntata dell' Isola degli Ultra Cafonal, reality di punta delle tv del Banana in piena campagna elettorale.

Abbondanza di gnocca, culi, tette e pacchi sapientemente esposti conditi da intemperanze gaye l'hanno fatta da padrone durante la lunga, estenuante diretta.

giucas casella fa gara di pipi con amaurys perez

Al-lessa Marcuzzi impeccabile, Bossari opinionista vivace come il sensitivo Solange reduce da una gangbang afro-cubana e Stefano De Martino che come inviato non ci ha fatto minimamente rimpiangere Stefano Bettarini, il trash reality e' scivolato veloce e borioso come da copione.

I mejo? Le due cougar sensitive Giucas Casella e Craig Warwick e le tette isteriche di Francescona Cipriani che ha maldestramente finto di avere un attacco di panico nel lancio dall' elicottero. Ma la vera star e' stata sora Mara ! Ormai un cult e' diventata una sua frase, l'unica sensata dell' intera serata: "Ma ora na bella POMPA, no?", mimando il gesto di una pompa di bicicletta, convinta che si trattasse della camera d’aria…

mara venier na bella pompa

Mario Manca‏Account verificato @MarioManca

Alessia che legge il nome delle naufraghe perché non se le ricorda neanche lei una di noi. #isola

alessia marcuzzi

Simone Rausi‏ @EpurSimone

Daniele Bossari come metafora di quanto sia volubile e spietato il pubblico. 1 MESE FA: osannato su Twitter perché troppo per bene. OGGI: schifato su Twitter che non lo vuole opinionista perché troppo per bene. #isola

Andrea‏ @AndreaNu_

Madonna Daniele Bossari ma non sei il Dalai Lama non puoi darci sempre insegnamenti di vita hai rotto il cazzooooo #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Spero che Bossari non arrivi seduto su quella poltrona alla seconda puntata. Mamma che palle #Isola

Daveblog‏ @dave_blog

Pensavo che Bossari nel ruolo di opinionista fosse un disastro annunciato, e invece dopo 10 minuti devo dire che è un disastro conclamato #isola

• Sil • ? ? ?‏ @_silvyaaa

Bossari già mi ha sfracassato l’inimmaginabile. #isola

Quanto è BRAVO il nostro inviato @stedemartino_? #Isola

stefano de martino

Debora Marighetti‏ @DeboraMarig

Se Daniele Bossari non tira fuori le palle, le fa venire a noi grandi come una cosa. Vai Daniele, altrimenti Filippa non ti sposa più #isola

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Bossari come opinionista non mi convince, capisco la voglia di premiarlo dopo il #gfvip ma così non gli hanno fatto un favore. #isola

il figlio di giucas casella in studio

alessandra menzani‏ @AMenzani

Per me #Bossari non c'entra nulla qui, non l'ho mai sentito usare l'ironia. Mi manca #Signorini. #Isola

Poveretta‏ @la_smilza

Sarebbe questo il lavoro che abbiamo trovato a Bossari? Opinionista all'Isola? Veramente? Non c'era niente di meglio? #isola

L'Isola dei Famosi @IsolaDeiFamosi

Noi come zia Mara mentre osserviamo @stedemartino_ approdare sulla spiaggia dell'#Isola

mara venier

Massimo Falcioni‏ @falcions85

I reality si nutrono di sangue e merda e gli opinionisti hanno il compito di capovolgere la trama con ironia e cinismo. Tutto l'affetto per Bossari, ma all'#isola non c'entra una mazza. Ci voleva Luca Giurato.

Zayn's Smile‏ @Zayn_s_Smile

Per favore #isola potete mettere Daniele Bossari a giocare coi tappi dietro le quinte? Grazie

Mario Manca @MarioManca

Daniele Bossari meriterebbe un programma in prima serata anche solo per aver citato Lawrence d'Arabia e aver alzato l'asticella per 5 secondi. #isola

Alessandra Angeli‏ @AAtheMerciless

Avere Bossari in studio è una manna, interviene con puntualità e garbo mantenendo il ritmo della trasmissione, una valida spalla per la Marcuzzi uno così bravo. #isola

carotelevip‏ @carotelevip

daniele bossari

Daniele Bossari ha vinto il #GfVip come concorrente ed ha già perso l' #isola come opinionista: è il suo punto di non ritorno #vialedeltramonto

Franco Bagnasco‏ @franco_bagnasco

Il palestrato De Martino è il primo inviato addominale dell'Isola dei famosi. #isola

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Non giocheranno di continuo con il fisico di De Martino come a un serale di #Amici17 qualunque, nooo... #Isola

Dani‏ @illatopositivo

Basterebbe così poco per fare il record di ascolti dell’#isola tipo una smutandata di Stefano De Martino

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Oh, felicissimo per De Martino. Finalmente un personaggio di spessore. Poi con quella proprietà di linguaggio sarà sicuramente tenere dei collegamenti pazzeschi. Posto meritato #Isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano 10 h10 ore fa

E RICORDIAMOGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO E CHE POTREMMO RODRIGUEZZARE. #Isola

francesco monte e stefano de martino ex rodriguez

massimilianomangione‏ @MaxMangione

Stefano De Martino ha un entusiasmo come se dovesse descrivere la vita dei lombrichi in letargo. #Isola

GraceSomehow‏ @LaSambruna

Madonna De Martino se proprio ti pesava il culo di fare sta cosa dell'inviato potevi pure stare a casa tua che non è che ci mancavi, guarda. #isola

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

De Martino inviato? Ma li cercano apposta ogni volta quelli che non sanno mettere due parole in croce? #isola

Il Brillante‏ @Il_Brillante

Chissà se Stefano De Martino riuscirà a trovare sotto la sabbia una bella cassa di congiuntivi #isola

Insanity Page‏ @InsanityPage

5 MINUTI DI TRASMISSIONE: - AGGREDISCE IL PILOTA - DÀ DI MATTO - MISS TRASH ISOLA 2018 #isola

francesca cipriani attacco di panico

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Per tutti quelli che si lamentano di Stefano De Martino dico solo una cosa: Bettarini #Isola

Frida Friday‏ @ale_223

Perlomeno Stefano è bello da vedere, ricordiamo che abbiamo avuto BETTARINI #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

10 minuti di diretta per il tuffo di una cretina. Io basito #isola #cipriani

diodeglizilla‏ @diodeglizilla

Non ho capito se Francesca Cipriani ha già vinto l’edizione o se dobbiamo comunque aspettare l’ultima puntata. #Isola

MasterBB‏ @MasterAb88

Record di ascolti per #isola #isoladeifamosi che parte a 4,6 milioni e il 25,5%. Umiliato #RomanzoFamigliare che totalizza solo 4,7 milioni e il 18,5%. Oggi in Rai... #AscoltiTv #auditel

francesca cipriani attacco di panico

daniela martani‏ @danielamartani

secondo me la #cipriani non si vuole buttare perché ha paura che a contatto con l'acqua gli scoppino le protesi #isola

Il Bufalo®‏ @Bufalonov

#Isola ma l'elicotterista nu glie poteva da na pizza e buttalla de sotto? #cipriani

Alice‏ @ALISS_84

Pilota fai un evoluzione con quell'elicottero.. Ribaltala in mare #cipriani #isola

Paola Spano ? ? ?5‏ @spano81

Lasciatela lì in Honduras e possibilmente non fatela rientrare in Italia, che di scemi ne abbiamo in abbondanza #Cipriani #Isola

Uzzo‏ @neodie

giucas casella

Io senza occhiali #isola

Arro90‏ @Arro0790

La #Cipriani con quelle poppe è probabile che decolli piuttosto che cada #isola #isoladeifamosi

Federica Bianchi ?‏ @FedeBii_

Sono convinta che Ilary a suon di insulti avrebbe fatto buttare la Cipriani #isola

Franco Bagnasco‏ @franco_bagnasco

La #Cipriani intanto è stata caricata su una barca di pescatori di tonni e sarà presto venduta a tranci in un mercato rionale. #isola

Domenico Marocchi‏ @domenicomarock

Quale attacco di panico questa è da 10 anni che sogna 5 minuti tutti suoi in prima serata. #cipriani #isola (attacchi di panico sono cosa seria....)

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Giucas Casella che fa pipì in diretta IO AMO TUTTO CIÒ #Isola

stefano de martino osserva giucas casella e amaurys che fanno pipi

ArgoPolare‏ @ArgoPolare

Diciamocelo: la #Cipriani è l'unica ventata di ossigeno in questa serata che sa di aria stagna #isola

Sid Apple‏ @AppleQuiSid

Giucas Casella: "Ho visto la bestia di Amaurys Perez e mi son spaventato" NON VALE, VOGLIAMO VEDERLA ANCHE NOI #isola

Il Regno del Trash‏ @IlRegnodelTrash

Dopo aver fatto pipì con Amaurys Perez, Giucas Casella è ossessionato dalle cose grosse. #isola

alessandra menzani‏ @AMenzani

Ma la #Atzei che pesa 41 chili cosa diventa dopo l' #Isola? È allarmante.

Davide Moschetti‏ @DavideMoschetti

Marco Ferri figlio di un grande sportivo come al #GFVIP Ignazio figlio di sportivo #isola

Zia del tuono‏ @COCAC0LIN

Buonanotte così. #isola

francesco monte

Marco Marfella‏ @ilMenestrelloh

Ma Francesco Monte che va all’isola per dimenticare Chechu e la produzione mette una che si chiama Cecilia nel cast è un brutto colpo #isola

Federico Ursitti C.‏ @federicoursitti

Mi sembra chiaro che il fantasma che alberga l’#isola sia quello di Simona Ventura: ‘Il fantasma delle edizioni passate’.

Alessandra Angeli‏ @AAtheMerciless

Si narra che il fantasma della donna sull' #isola indossi scarpe Pittarosso.

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Autori maledetti avete tenuto il momento delle liti per dopo l'1 di notte LA UNA DI NOTTE il momento dove si litiga e che vogliamo vedere tutti. Rivedete i fottuti tempi settimana prossima. #isola

Luca Dondi‏ @lucadondi94

Alessia, ti preghiamo. #isola

jonathan segnala l orario

Francesco Canino‏ @fraversion

quattro ore di tuffi e prove poi le nomination in tre minuti. Prima volta che persino la Marcuzzi si alterna. #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

All'una di notte Ilary già aveva mandato a fanculo i tre quarti dei concorrenti e stava scalpitando per farsi una tisana con Alfonso. #isola

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Scusate mi sono addormentato e adesso sto andando a lavoro: l’#isola è finita o stanno a fa ancora le nomination?

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Questo orario è imbarazzante per una puntata che non sia la finale. Imbarazzante. #isola

Angelo Favignana ? ? ?‏ @angelofavignana

franco con stefano de martino

C è puzza di bruciato #isola

Andrea Dianetti‏ @AndreaDianetti

Ma gli angeli non vi dicono che è ora di andare a dormire? #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

#Isola chiude all’1.31. C’è un limite a tutto. A maggior ragione per una puntata pessima.

LuckyHVR‏ @Luckyhell75

#isoladeifamosi che schifo la solita italia dei raccomandati che fa entrare franco amico dei vip al posto di #deianira che meritava mille volte di piu!!

trashitaliano.it‏Account verificato @trash_italiano

Franco ha il profilo Instagram pieno di foto con i vip, conosce tutti quelli del mestiere. Tutti in studio stanno facendo il tifo per lui. #Isola

bah..... #isola

BITCHYF.IT @BITCHYFit

Vinco il televoto contro Deianira starter pack #Isola

franco con berlusconi

cranco con stefano de martino giucas casella fa gara di pipi con amaurys perez giucas casella fa gara di pipi con amaurys perez franco selfie vips