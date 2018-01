‘L’ISOLA’ (24,8%) BATTE LA FICTION DI RAI1 (19,8%) MA SOPRATTUTTO UMILIA IL POVERO FABIOLO IN SECONDA SERATA (9,7%) - NOVE (3,5%) SUPERA LA7 (3,3%) - IACONA (4,2%) - ‘STRISCIA’ SOPRA I 6,3 MLN (22,5%) VS ‘I SOLITI IGNOTI’ (20,5%) - PALOMBA (17,8%) VS RAI1 (14,5-16%) - ‘AMICI’ POMERIDIANI (22,9%) - SUPERCINEMA COL TRAINO (15,7%) - PARDO (6%)

Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare - in onda dalle 21.34 alle 23.25 – ha conquistato 4.994.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.38 all’1.07 – ha raccolto davanti al video 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Rai2 Voyager ha interessato 1.530.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto 1.635.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.106.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Schindler’s List un a.m. di 1.271.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Operazione Sottoveste ha registrato 819.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Ip Man ha appassionato 292.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove il film Qualunquemente ha realizzato 909.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Rai4 Maze Runner – Il Labirinto segna 436.000 spettatori con l’1.6%. Su Iris Il Principe del Deserto raccoglie 323.000 spettatori con l’1.3%. Su Sky Cinema 1 Guardiani della Galassia 2 ha ottenuto 210.000 spettatori con lo 0.8%.

Access Prime Time

Nell’attesa dell’Isola, Striscia supera i 6,3 milioni.

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.778.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 6.306.000 spettatori con uno share del 22.5%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 1.136.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.133.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.785.000 spettatori con il 6.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.102.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 879.000 individui all’ascolto (3.2%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 2.003.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 652.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove il game show Boom! ha raccolto 465.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 307.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time Take Me Out ha raccolto 259.000 spettatori con l’1%.

Preserale

NCIS supera il 6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.877.000 spettatori (21.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.537.000 spettatori (25.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.157.000 spettatori (18.4%) mentre Avanti un Altro raccoglie 4.457.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 925.000 spettatori (4.7%) mentre NCIS 1.481.000 (6.1%). Su Italia1 il daytime de l’Isola dei Famosi 13 ha raccolto 646.000 spettatori con il 3.2%. CSI Miami ha totalizzato 617.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.175.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 921.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 356.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 515.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 24 segna 134.000 e 96.000 spettatori con lo 0.7% e lo 0.4%. Su K2 I Puffi 2 segna 288.00 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Coffee Break al 5.4%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.005.000 telespettatori con il 19.5%. Storie Italiane ha ottenuto 1.020.000 spettatori con il 18.4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 726.000 spettatori (12.8%), nella prima parte, e 805.000 spettatori (14.8%), nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Lavori in Corso ha raccolto 98.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 122.000 spettatori pari al 2.2% di share. Su Rai3 Agorà convince 479.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 345.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 146.000 spettatori con share del 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 269.000 spettatori con il 4.9%. A seguire Coffee Break ha informato 296.000 spettatori pari al 5.4%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Tutta Salute.

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.003.000 spettatori con il 14.5%. La Prova del Cuoco ha interessato 1.945.000 spettatori con il 16%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.608.000 telespettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 488.000 spettatori (6.8%), nella prima parte, e 1.157.000 spettatori (10.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 290.000 spettatori pari al 3.4% di share. Sulla stessa rete L’Isola dei Famosi segna 1.057.000 spettatori con il 7.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.234.000 spettatori con il 7.7%.

Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 442.000 spettatori (7.1%). Chi l’ha Visto? 11.30 ha ottenuto 501.000 spettatori (6.5%). Quante Storie ha raccolto 773.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 386.000 spettatori con il 3.5% di share mentre La Signora in Giallo 837.000 (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 443.000 spettatori con share del 6.4% nella prima parte, e 511.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 dalle 12.01 alle 16.06 Isola dei Famosi – Extended Version segna 118.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

In 2,6 milioni per il continuo della sfida di Amici.

Su Rai1 il game show Zero e Lode ha appassionato 1.978.000 spettatori con il 12.7%. La Vita Diretta ha raccolto 1.506.000 spettatori con il 12.3%, nella prima parte, e 2.081.000 telespettatori con il 15.1%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.733.000 spettatori con il 16.9%. Una Vita ha convinto 2.849.000 spettatori con il 17.9% di share. Sulla stessa rete Uomini e Donne ha appassionato 2.854.000 spettatori con il 20.7% (Finale: 2.646.000 – 21.9%). Il daytime de l’Isola dei Famosi 13 ha raccolto 2.717.000 spettatori con il 23.4%. Amici di Maria De Filippi Verso il Serale ha interessato 2.637.000 spettatori con il 22.9%.

Il Segreto ha appassionato 2.663.000 spettatori con il 22.7%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.142.000 spettatori con il 17.4%, nella prima parte, a 2.699.000 spettatori con il 18.9%, nella seconda parte, e a 2.675.000 spettatori con il 16.7%, nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 1.128.000 spettatori con l’8.2%. Castle ha convinto 603.000 spettatori (5.1%).

Madame Secretary segna 461.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 la serie animata I Griffin segna 1.136.000 spettatori con il 7.1%. I Simpson ha raccolto 1.178.000 spettatori (7.4%). Big Bang Theory ha interessato 762.000 spettatori con il 5.1%. 2 Broke Girls ha raccolto 578.000 spettatori con il 4.4%. L’appuntamento con New Girl è stato scelto da 428.000 (3.5%). How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 350.000 spettatori con il 3%.

Su Rai3 il Commissario Rex ha fatto compagnia a 616.000 spettatori (4.8%). Aspettando Geo ha interessato 726.000 spettatori con il 6.2% mentre Geo ha registrato 1.434.000 spettatori con il 10.9%. Carta Bianca segna 1.259.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.149.000 spettatori con il 7.6%. Su La7 TGLa7 Cronache ha ottenuto 465.000 spettatori con il 2.9%. Tagadà ha interessato 430.000 spettatori (share del 3.1%). Su Real Time Amici ha raccolto 314.000 spettatori con il 2%.

Seconda Serata

4.5% per Mai Più Bullismo.

Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa è stato seguito da 1.252.000 spettatori con il 9.7% di share. A seguire S’è Fatta Notte segna 537.000 spettatori con il 6.9%. Su Canale 5 Supercinema ha totalizzato una media di 826.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%. Su Rai2 Mai Più Bullismo segna 546.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai 3 La Grande Storia segna 727.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 416.000 spettatori con il 6% (Tiki Short: 528.000 – 3.6%). Su Rete 4 il film Il Camionista è stato scelto da 185.000 spettatori con il 2.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.449.000 (21.4%)

Ore 20.00 5.961.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 2.287.000 (15.4%)

Ore 20.30 1.847.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.700.000 (10.8%)

Ore 19.00 1.974.000 (10.1%)

TG5

Ore 13.00 2.976.000 (19.8%)

Ore 20.00 4.972.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.530.000 (12.6%)

Ore 18.30 1.027.000 (6.3%) prima parte, 732.000 (3.9%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 315.000 (4.2%)

Ore 18.55 696.000 (3.7%) prima parte, 745.000 (3.4%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 707.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.559.000 (6.2%)