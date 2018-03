‘L’ISOLA’ È LA CANNA DEI POPOLI - STICAZZI DEL REALITY, È MEJO LA FICTION! QUELLA MESSA IN PIEDI DALLA PRODUZIONE E DAGLI AUTORI PER SMONTARE IL CASO DELLA MARIJUANA DI FRANCESCO MONTE, CHE DOVEVA ESSERE IL PROTAGONISTA DI QUESTA EDIZIONE E IN EFFETTI LO È, PUR NON ANDANDO NEANCHE IN STUDIO - GLI ASCOLTI SI FANNO SOLO COL CANNA-GATE, MA ANTONIO RICCI NON HA MANDATO STAFFELLI E LAUDADIO IN HONDURAS…

Riceviamo e pubblichiamo da 'Striscia':

Caro Dago, la notizia che pubblichi oggi, riprendendo un articolo di Roberto Alessi su Libero, è una fake news: Valerio Staffelli e Max Laudadio non andranno mai in Honduras, come del resto hanno chiarito anche sui social di Striscia la notizia. E poi, in Honduras a fare cosa? “A scoprire una verità sull’Isola dei famosi che ormai, ogni giorno, è davanti agli occhi tutti”, come ha detto Staffelli?

Roberto Alessi per Libero Quotidiano

francesco monte

Gli scandali fanno bene alle trasmissioni. Dopo il cannagate all' Isola dei famosi, le denunce televisive e le minacce di querela, le omertà, le vignette contro il direttore di rete, le nomination pilotate, si parlava di chiusura anticipata. Niente di più falso: non solo la trasmissione di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi non chiude prima (d' altra parte martedì ha fatto il 23 per cento di share), ma si allungherà di una puntata. Intanto Striscia la notizia cavalca l' onda dello sdegno e fa una rivelazione ogni giorno sulla trasmissione. Ora si scopre che il capoprogetto Andrea Marchi della casa produttrice Magnolia pare indicasse ai naufraghi le nomination.

francesco monte paola di benedetto

Lo rivela, in un fuori onda, Nadia Rinaldi, naufraga fuoriuscita. Casino si aggiunge a casino, dopo quello che tutti ormai chiamano il cannagate che vede al centro Francesco Monte, ex tronista adorato da Maria De Filippi, arrivato sull' Isola dei famosi dopo il plateale tradimento di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, con Ignazio Moser. Lui, Monte era stato cornificato in diretta al Grande Fratello Vip dopo quattro anni di fidanzamento.

eva henger

Le corna in tv valgono, così s' era meritato un posto in questa edizione dell' Isola (valgono e portano buono). Poteva vincere, ma ecco che Eva Henger, l' ha accusato di aver fumato marijuana, una bagatella in Italia, dove anche chi spaccia la fa franca, ma in Honduras dove sono severissimi e si rischia fino a 12 anni di carcere. E lì, se ti beccano li fai tutti, mica come da noi.

MONTE SOTTO ACCUSA

Così Monte era tornato in gran fretta in patria: «Per difendermi nelle sedi adeguate, in tribunale», ovviamente, mica per paura. L' accusatrice Eva Henger pareva non avere prove, rabbiosa con lui per averla nominata, il che, come si è visto, le ha tolto la possibilità di continuare, così è stata rispedita a casa. Chi mente? Lui? Lei?

eva henger confessionale sulle canne di francesco monte

Ed ecco l' ennesimo affondo di Striscia la notizia: il tg satirico di Antonio Ricci mentre spende parole di lode per Barbara d' Urso e per l' opinionista Vladimir Luxuria («Lei sì che potrebbe condurre bene l' Isola») se la prende con Alessia Marcuzzi «che ci ha presi in giro a cui non faremo avere nessun altro documento come abbiamo fatto in passato». Nel gioco di sputtanare chi fa il furbo Antonio Ricci è un maestro. Ma chi fa il furbo? Tutti! O quasi.

L' Isola dei famosi è uno dei programmi che più ha interessato negli ultimi anni. Un tempo vederlo era un evento. Ma ora interessa di più quello che non si vede di quello che si mostra in tv. Dopo aver scoperto che Francesco Monte avesse fumato, i giochi stanno saltando e gli avvocati scaldano i motori. Ma perché Eva Henger era così arrabbiata tanto da sputtanare per qualche spinello Monte durante la diretta? Si scopre che lei e il tronista avevano in comune un agente, e così si erano messi d' accordo nel non nominarsi, ma poi lui l' aveva tradita con quella nomination.

nadia rinaldi

Quindi Eva gli ha mollato un colpo da novanta: drogato! Ha comprato una marea di fumo. «Lo ha visto anche la concorrente Chiara Nasti», dice, ma Chiara non rivela niente una volta tornata: nega, ma dice che «Eva è sincera», però poi Striscia la notizia manda in onda un audio, registrato pare da misteriosi paparazzi, che «per caso» (?) si erano seduti accanto a lei al ristorante mentre cenava con il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti. Nell' audio la Nasti conferma la versione di Eva.

La Henger tira in ballo anche Craig Warwick, altro concorrente tornato (s' è fatto male) che dice di parlare con i morti (tocchiamo ferro): ora nega di aver detto a Eva di aver visto la droga di Monte.

Anche Nadia Rinaldi nega, ma entrambi dicono di essere stati ripresi mentre (riprese mai andate in onda) parlavano della cosa prima che fosse resa pubblica dalla Henger. Craig dice invece di essere stato insultato («Fai schifo») da Franco Terlizzi, il naufrago coatto, in quanto gay. Anche qui le registrazioni sono sparite e quando la Marcuzzi chiede un confronto in diretta Craig si sente male e fugge.

craig warwick franco terlizzi

Cecilia Capriotti invece dice di essere stata ripresa, mentre Eva afferma che avrebbe parlato in puntata della storia di Monte. Nessuna messa in onda. Quindi di aver avvertito Monte che la Henger lo avrebbe accusato poco prima della puntata, nessuna registrazione anche qui. «Era stato avvertito il capo progetto», aggiunge Cecilia.

TUTTI STUPITI

Ma allora perché la faccia stupita di tutti, Alessia Marcuzzi compresa, quando la Henger ha mollato l' osso?

Se gli autori sapevano, come dicono alcuni, perché non hanno parlato e la trasmissione non ha introdotto l' argomento? Gli ex naufraghi dicono: «Ci hanno detto di non parlare più».

andrea marchi alessia marcuzzi

In tutto questo s' aggiunge anche la presa per i fondelli contro il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri la cui caricatura è stata inserita nella sigla dello show (ignobile visto che Scheri è una persona per bene e a modo). Questa storia è piena di se e di condizionali al punto che Antonio Ricci ha deciso di mandare Staffelli e Laudadio in Honduras, per verificare chi mente.

CECILIA CAPRIOTTI IN MUTANDE

L' ultima domanda: ma L' Isola dei famosi è ancora un reality o è diventata una fiction? Poco male, visto che hanno allungato di una puntata funziona anche così.

