Antonello Piroso per ‘la Verità’

Nel centro di Roma c' è una boutique dell' erotismo, ZouZou, che piace alla gente che piace. Un elegante negozio piano strada, vetrina con capi di abbigliamento che non lasciano spazio all' immaginazione (o forse ne lasciano troppa), e gingilli che sono veri e propri oggetti di design, più che strumenti atti al sollazzo dello spirito.

ZouZou organizza incontri a porte chiuse su usi e costumi sessuali. L' ultimo: gli scambi di coppia, non certo ghiacciati come quelli ferroviari di questi giorni.

A disquisirne come esperto - in quanto presidente di uno degli ameni luoghi in cui ci si sbizzarisce nella pratica - il nostro intervistato, Genni, alla nascita Gennaro Scolastico.

Dopo che sul tema si era appena espresso Mario Adinolfi, leader del Popolo della famiglia: «Mi dicono che in molti locali scambisti venga consumata droga a fiumi per perdere i freni inibitori. Molto spesso c' è pure lo sfruttamento della prostituzione».

Come si chiama il suo locale?

«Flirt, tra Viterbo e Roma».

Lei invece?

«Genni. E basta».

Come il rapper, Sfera Ebbasta? Diminutivo con la y, tipo Genny Savastano di Gomorra?

«No, con la i. E basta, tanto tutti sanno chi sono, nell' ambiente».

Allora la chiamerò Genni X, il Malcom della liberazione sessuale. Paura di farsi riconoscere da Adinolfi?

«Adinolfi parla per sentito dire di cose di cui ignora portata e motivazioni. Io parlo per me e per il mio club: niente stupefacenti, niente pasticche varie (a meno che non s' intenda il Viagra, che qualcuno userà pure) né tantomeno signorine a pagamento. Solo coppie e persone certificate».

Da chi?

«Da noi. Non è che arrivi e ti faccio entrare. C' è una domanda da compilare, allegando una foto, dati personali (altezza, peso) e anagrafici, poi, sulla base della nostra insindacabile valutazione, puoi entrare oppure no. Esibendo un documento».

E perché? Mica sto espatriando.

«È la legge: i locali rientrano nella categoria delle associazioni, i cui iscritti vanno registrati. Inoltre, così verifico la corrispondenza tra i dati forniti in precedenza e quelli della carta d' identità presentata. Una volta dentro, ti devi dimenticare il telefonino per fare foto o video».

La privacy innanzitutto.

«Certo».

Però del Flirt si è parlato in tv: nel 2012, con lei e sua moglie ospiti de La Malaeducaxxxion su La7d, e nel 2015 quando Ilary Blasi si presentò per Le Iene, con telecamere al seguito. Alla faccia della riservatezza.

«Le telecamere entrano da noi autorizzate e con il consenso dei nostri soci presenti, che possono scegliere di parlare o meno, a viso scoperto o meno. In ogni caso, è escluso che ci siano telecamere nascoste. Le Iene avrebbero voluto, ma il mio no è stato categorico».

Lei e sua moglie da quanto gestite il club?

«Ex: nel frattempo ci siamo separati».

A causa del club?

«Macché, il club lo gestiamo ancora insieme, fin dall' inaugurazione nel 2010. Quindi non è vero che lo scambismo metta al riparo la coppia da un possibile fallimento. E' un' esperienza «forte», che va condivisa prima, durante e dopo, nelle sue implicazioni più intime. Ma non sarà cercando un rimedio alla noia e alla stanchezza che una coppia si salva, se non ci sono più amore, rispetto, passione, complicità».

Differenze con il poliamore?

«Il poliamore presuppone un coinvolgimento emotivo, una consuetudine di rapporti e di frequentazioni, è insomma la fotografia di una coppia allargata.

Nello scambismo tale condizione preliminare non c' è. Si può fare sesso con sconosciuti, che tali erano e tali possono rimanere, ma magari anche no, dipende. Non c' è nulla di scontato. Nello scambio ma anche nel gioco con più coppie, il sesso di gruppo. Partouze, come dicono i francesi».

Ammucchiata, come dicono dalle mie parti. Mi ricordo quando chiesi a Franco Califano sulla base di quali dati avesse concluso, nel suo manuale di sesso, che alle donne piace la posizione more ferarum. Lui mi corresse: «More? Quali more? Io ho scritto la pecorina». Quanti soci conta il Flirt?

«Dall' apertura abbiamo tesserato 15.000 persone».

Tutti italiani?

«Il 30 % stranieri, la metà dei quali americani. Il resto: thailandesi, indiani, arabi, russi, olandesi».

Costo di una serata?

«Si parte da 70 euro di iscrizione annuale a coppia, quindi altri 80 euro per l' ingresso e l' open bar, cui aggiungere se si vuole la cena, a 70 euro. Diciamo: a coppia 150 euro all inclusive. Eccetto i preservativi, che si pagano a parte».

E perché?

«Ci devi uscire di casa, con i profilattici. Se arrivi al club senza, magari è perché pensi di poterne fare a meno. Sbagliando. Perché il sesso deve essere sicuro e protetto. Così, se ti ritrovi spiazzato, è giusto che paghi».

«Si parte da 150 euro con cena, e si arriva a?

«Quella è la somma per le coppie più giovani, con più anni - un mero criterio anagrafico - si paga di più. Perché dovresti avere una maggiore tranquillità economica».

Una tariffazione progressiva, come le aliquote fiscali. Di che età stiamo parlando?

«Entra solo chi è maggiorenne, ovviamente. Una volta però gli scambisti avevano 40 anni. Nel corso del tempo l' età si è via via abbassata, fino ai 20.

Quindi dai 20 ai 50-55 anni.

Non oltre».

Perché anche l' occhio vuole la sua parte, e non bisogna essere fisicamente «sfasciati"?

«Eh sì, per questo chiediamo foto, altezza e peso. Poi, per carità, ognuno ha i suoi gusti: c' è chi adora i tipi curvy o oversize o molto agée. Ma io ricordo perché volli un posto mio.

Quando, entrando in un club privè, al bancone del bar c' era una coppia: lui con canottiera, pancia prominente, bermuda e infradito, lei decisamente sovrappeso e addobbata come un albero di Natale. Il mondo è bello perché è vario, e tutti hanno diritto di vivere la propria sessualità nel modo più spensierato possibile, ma liberi anche noi di non accettarla: infatti girammo i tacchi e ce ne andammo. A quel punto, decidemmo di aprire un locale nostro, che riflettesse il nostro gusto, senza trucidume. Anche perché io avevo sempre gestito locali notturni e discoteche per "verticali"».

Prego?

«È per distinguerli dai club per scambisti, che invece sono frequentati da chi preferisce la posizione "orizzontale"».

Lei ha una figlia. Di quanti anni?

«Ventisette».

Frequenta il suo locale, o simili?

«No, ma non ci troverei niente di male, se fosse frutto di una scelta ponderata e consapevole. La sessualità va vissuta con naturalezza, e senza costrizioni. Ma anche senza divieti o censure. Il fatto però che sempre più giovani si avvicinino a questo genere di esperienza indica un approccio ludico diverso da quello delle coppie collaudate che cercano di immettere nuova linfa nel loro ménage, sfuggendo all' abitudine».

Gli esperti non la fanno così facile: sostengono che i giovani sono portati a bruciare le tappe influenzati dal sesso virtuale consumato velocemente sul Web. E che poi spesso nelle coppie è lei a subire la decisione di lui, di voler provare.

«Vero, ma ci sono coppie in cui è stata lei a prendere l' iniziativa. L' importante è considerare ogni risvolto: quanto sei disposto ad accettare? E fin dove sei pronto a spingerti?».

Cioè: devi essere pronto a gestire la gelosia nel momento in cui vedi il tuo partner trastullarsi attivamente o passivamente con altri?

«Esattamente».

Non ci sono problemi di igiene?

«Il nostro locale è pulitissimo, sterilizzato come un ospedale. Se poi intende che bisogna mettere in conto gli odori e gli umori degli altri, mi scusi la brutalità, ma perché, quando si rimorchia qualcuno in un bar o in una discoteca, e poi magari ci si accoppia lì per lì, scatta questa preoccupazione?».

Situazioni particolari al Flirt?

«Ci può essere la sera in cui una signora desidera essere messa al centro delle attenzioni di più uomini, per donarsi, come dire?».

Con una certa generosità? C' è un illuminante romanzo di Chuck Palahniuk, Gang bang.

«Perfetto. Un' altra volta invece organizzammo una serata Arancia Meccanica, in cui le coppie dovevano vestirsi come nel film. Quando nei pressi del locale alcune di loro incontrarono degli uomini in divisa da carabinieri, li rimproverarono: "Avete sbagliato costume, dovevate vestirvi come i drughi, di bianco con il sospensorio a conchiglia". Solo che quelli erano carabinieri veri, in un pattugliamento di routine».

Quanti club ci sono in Italia?

«Le ultime ricerche dicono oltre 400, solo in Lombardia parliamo di un centinaio di locali. Ma lo scambismo non si pratica solo nei club: ci si incontra privatamente, grazie al Web. Stiamo parlando, da stime attendibili, di 2 milioni di coppie, 4 milioni di persone che ammettono esplicitamente di aver provato almeno una volta».

Vuol farmi intendere che c' è un sommerso?

«Sì, ed è difficilmente quantificabile, ma direi che sono altrettanti quelle non dichiarati.

Insomma, almeno 2 maggiorenni su 10 sono scambisti».

Una battuta napoletana sul sesso recita: «La fatica è tanta, la posizione è ridicola, il godimento è breve... chi czz ci' o' ffa fa'?».

«La lussuria. Che per la Chiesa è uno dei sette peccati, o meglio: vizi capitali. Di cui sono succubi anche alcuni preti e monsignori, o mi sbaglio? Lo scambismo è una scelta di libertà: inizi e finisci quando decidi tu, e tutto è lecito tra adulti consenzienti. E poi, battuta per battuta, le cito Woody Allen: il sesso è sporco solo se è fatto bene».

