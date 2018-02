intervista di francesco fredella a damiano stefano caltagirone figlio di isabella biagini

Francesco Fredella per ‘Nuovo’

Per Damiano Stefano Caltagirone è il momento della verità.

«Sono il figlio non riconosciuto della Biagini. E non ho problemi a rivelarlo». E' proprio lui a svelarci il dramma di sua madre Isabella Biagini, all’anagrafe col nome di Concetta. Attrice poliedrica, showgirl e imitatrice degli anni Settanta. Ha avuto una vita travagliata che ancora oggi, all’età di 78 anni, le sta riservando purtroppo brutte sorprese.

La Biagini nell’ultimo anno si è ritrovata senza una casa dopo l’incendio scoppiato nell’abitazione romana in cui viveva. Poi è stata investita mentre attraversava la strada per raggiungere il suo cagnolino. Da qualche mese, invece, è ricoverata in una clinica romana dopo l’ischemia che l’ha colpita a novembre. Vive con una pensione che non arriva nemmeno a mille euro ed è stata in televisione da Barbara d’Urso, qualche tempo fa, a lanciare il suo grido d’aiuto.

damiano stefano caltagirone e isabella biagini

La vita di Isabella è stata scandita da momenti di popolarità assoluta e mille difficoltà. Innanzitutto quelle legate alle sua vita sentimentale, che non è stata mai semplice con i due matrimoni finiti male. E’ stata sposata con Roberto Romagnani Cardella (da cui nacque Monica, scomparsa nel 1999) e con Pietro Campagnola. Da una relazione lunga quarant’anni, mai venuta alla luce, con Camillo Bellavista Caltagirone (imprenditore del settore edile) sarebbe nato Damiano. Che ci ha raccontato la sua verità.

damiano stefano caltagirone bellavista

Ci sembra di capire che tua madre Isabella non stia bene.

«L’ultima volta che l’ho vista alla clinica Villa Sandra non mi ha nemmeno riconosciuto. Mi ha detto: “Chi sei?” Si trova lì dopo l’ischemia che l’ha colpita il 2 novembre scorso. Al momento del malore si trovava in un albergo alla periferia di Roma».

Vive in una profonda solitudine. Perché non vai a trovarla?

«Devo sentire la necessità di incontrarla. Mi ha fatto del male in questi anni».

damiano stefano caltagirone e isabella biagini a la vita in diretta

Non hai mai detto di essere suo figlio, ma spesso ti abbiamo visto in televisione presentato come il nipote della Biagini. Per quale motivo non ha voluto svelare la verità?

isabella biagini

«Il motivo è semplice: dopo l’ultimo incendio scoppiato in casa di mia madre tutti mi cercavano per accollarmi i danni di una cosa che non è stata causata da me. Ma sono realmente il figlio di Isabella. Mio padre era Camillo Bellavista Caltagirone, che è morto a marzo del 1989. Sono stati insieme per 40 anni. Erano amanti. Poche persone sanno che sono il figlio di Isabella».

Sei vissuto lontano da lei?

isabella biagini con moravia e marta marzotto

«No. La incontravo sempre. Quando lei finiva gli spettacoli al Salone Margherita,ad esempio, veniva a Montecarlo dove vivevo con mio padre. Quando è morto, invece, si è preso cura di me mio zio Gaetano, fratello di papà ».

Un vero dramma quello di tua madre: ultimamente si è ritrovata senza una casa dopo l’incendio scoppiato nell’appartamento in via Nomentana il giorno precedente allo sfratto.

damiano stefano caltagirone e isabella biagini a la vita in diretta

«Sì. E’ finita persino alla Caritas sulla Casilina qualche anno fa. Era rimasta senza casa dopo l’ultimo incendio. Ma quello in via Nomentana non è stato l’unico episodio. Negli anni, in totale, hanno preso fuoco tre case: una è quella di via Nomentana 525 in cui mia madre viveva grazie ad un contratto d’affitto intestato al suo fratellastro Luigi Guarasci. Le altre due case che si sono incendiate sono quella in via dei Campi dei Flegrei (intestata a Monica, che sarebbe la mia sorellastra morta diversi anni fa) e infine quella in via Nomentana all’incrocio con viale 21 aprile dove ha vissuto per un periodo anche con mio padre».

isabella biagini

Secondo te cosa c’è dietro questi incendi?

«Io so cosa c’è dietro. La casa in via dei Campi Flegrei ha preso fuoco perché voleva fare un dispetto a mio padre che l’aveva mollata mentre per quanto riguarda l’altra casa in via Nomentana lei voleva che non ci andasse a vivere più nessuno dopo la morte di sua figlia Monica».

E riguardo all’ultimo incendio?

«Io penso che l’abbia voluto fare un dispetto a suo fratello Luigi».

Dopo quell’episodio è stata trasportata all’ospedale Umberto I di Roma. Poi quando è stata dimessa ha vissuto in auto. Giusto?

la casa di isabella biagini dopo l incendio

«No. E’ stata a casa mia per sei mesi ed ho tutte le prove. Pensate che per colpa del suo caratteraccio ho dovuto mandare via tre domestiche: litigava con tutti».

Adesso come vive, con quali soldi?

«Percepisce una pensione di circa 860 euro al mese e non ha più nulla».

ISABELLA BIAGINI PALAZZO

