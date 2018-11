5 nov 2018 12:21

‘VOLEVO ESSERE DA UN'ALTRA PARTE’ – SIGNORINI HA PREFERITO RIMANERE DEFILATO DURANTE LO SCAZZO EPOCALE TRA ILARY BLASI E ‘FURBIZIO’ CORONA. ATTEGGIAMENTO 'STRANO'? DA CHIAMBRETTI SI E' DIFESO: ‘L'ATTACCO NON ERA DIRETTO A ME. ERO IMBARAZZATO E INERME DI FRONTE ALLA RABBIA DI ILARY E CORONA’ – MA NON RISPARMIA LA STOCCATA ALLA PRESENTATRICE PER… (VIDEO)