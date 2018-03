LUCIO DALLA INEDITO: ‘ALMENO PENSAMI’, IL BRANO PORTATO DA RON A SANREMO, USCIRÀ NELLA SUA VERSIONE ORIGINALE, INCISA DA LUCIO DALLA E RITROVATA DALLA CUGINA IN UN COMPUTER NEL SUO STUDIO DI REGISTRAZIONE - ‘E’ UN BRANO CHE QUANDO L’HO SENTITO MI HA FATTO PIANGERE. ALLA FINE ABBIAMO DECISO DI…’ (VIDEO)

DAGONEWS

“Almeno pensami”, il brano cantato da Ron al Festival di Sanremo 2018, uscirà nella sua versione originale. Ovviamente inedita perché incisa da Lucio Dalla (autore della canzone) prima della sua morte, avvenuta il 1° marzo 2012.

lucio dalla ron

La notizia piace a tutti i fan di Lucio, che avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 4 marzo. Alcuni giorni fa durante la trasmissione del weekend di Radio ZETA, condotta da Francesco Fredella e Giada Pari, è intervenuta al telefono la cugina di Dalla, Amelia Melotti. E’ stata lei a dare l’annuncio ufficiale.

«Era in uno dei computer di Lucio, nel suo studio di registrazione in via D’Azeglio a Bologna. Qualche civico dopo la sua storica casa», ha raccontato la cugina di Lucio.

lucio dalla ron

Dalla, in pratica, aveva inciso quel brano prima di morire (non si sa esattamente quando) custodendolo gelosamente. Forse insieme ad altre canzoni. «E’ un brano che quando l’ho sentito mi ha fatto piangere. L'abbiamo trovato per caso un po' di tempo fa. Alla fine abbiamo deciso di portarlo a Sanremo. Ovviamente, interpretato da Ron come sapete tutti».

Ron e Lucio s’incontrarono per la prima volta nel 1970 a Sanremo. Ron doveva cantare una composizione di Dalla, che fu bocciata e successivamente portata al successo da Morandi. Aveva sedici anni e mezzo. La favola di Lucio continua, anche nella casa di via D’Azeglio a Bologna che gli eredi hanno trasformato in un vero e proprio museo per far vivere la sua memoria.

FRANCESCO FREDELLA E GIADA PARI mostra fotografica su lucio dalla (2) LUCIO DALLA LUCIO DALLA