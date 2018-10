A LUME DI CANDELA - ''AMICI'' CAMBIA GIORNO, LA DE FILIPPI CE L'HA FATTA? - MAURIZIO BATTISTA ''SPOILERA'' 'SCHERZI A PARTE' - CRISTINA D'AVENA ALL''ISOLA'? C'È UN OSTACOLO - J-AX DOPO LA ROTTURA CON FEDEZ CAMBIA SCUDERIA - CAMBIO DI CAPOSTRUTTURA PER IL PROGRAMMA DELLA PARODI - INSINNA COSTRINGE A TAGLI A 'L'EREDITÀ' - MATANO IN CALO - RONZULLI, CHE POTERE A MEDIASET! - DISCOVERY PREOCCUPATA DAI FLOP MAX GIUSTI-RAFFAELE - IL CLIMA TRA LE DUE SIGNORE DELLA TV È TESISSIMO…

Giuseppe Candela per Dagospia

AMICI CAMBIA GIORNO, LA DE FILIPPI CE L'HA FATTA?

gino paoli ad amici di maria de filippi

Da anni Maria De Filippi chiede a gran voce a Mediaset il cambio di programmazione per Amici. Il programma è in onda al sabato sera, ovvero la serata in cui i ragazzi escono, buona per ''C'è posta per te'' ma non per un talent che ha come obiettivo un pubblico decisamente più giovane. Questa volta la conduttrice potrebbe averla spuntata. In ballo ci sarebbe la collocazione domenicale, già occupata in passato, o quella del lunedì. La Sanguinaria ha vinto il braccio di ferro?

CRISTINA D AVENA

TRA CRISTINA D'AVENA E L'ISOLA DEI FAMOSI C'E' UN OSTACOLO

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi andrà in onda nei primi mesi del 2019 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Magnolia e Mediaset iniziano a ragionare sui primi nomi, tra gli obiettivi ci sarebbe anche Cristina D'Avena. Il nome della cantante negli anni è circolato anche per altri reality, dicono che lei sarebbe anche disposta a vagliare l'offerta ma ci sarebbe un problema. Quale? La paura di volare che l'ha già frenata in passato. Riusciranno a convincerla?

J-AX ENTRA NELLA SCUDERIA NOTORIA

FEDEZ E JAX

J-Ax, dopo la rottura con Fedez, ha deciso di affidarsi a un nuovo management. Il cantante fa ora parte dell'agenzia Notoria che tra gli altri assiste anche Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Novità in arrivo?

LA PRIMA VOLTA, CAMBIO DI CAPOSTRUTTURA PER IL PROGRAMMA DELLA PARODI

Dopo tre puntata La Prima Volta, programma domenicale condotto da Cristina Parodi, cambia responsabile. Nulla a che vedere con gli ascolti, non entusiasmanti ma che sembrano reggere: via il capostruttura Stefano Rizzelli, dentro Adriano De Maio.

cristina parodi 3

Rizzelli è anche responsabile de La Vita in Diretta alle prese con i bassi ascolti e le polemiche tra i due conduttori, un impegno importante che non consente distrazioni e spostamenti a Torino (dove si registra il programma). La rete ha scelto di affidarsi a De Maio, professionista da anni in azienda, già responsabile di S'è fatta notte e di numerose produzioni a Napoli, lo scorso anno Zero e Lode.

L'EREDITA', QUANTI TAGLI CON INSINNA

angelo teodoli flavio insinna

La presenza di Flavio Insinna a L'Eredità ha ricevuto numerose stroncature dalla critica e dal pubblico che in massa si è riversato sui social network per esprimere il dissenso per la sua conduzione. Agli Studi Dear raccontano che il conduttore romano durante le registrazioni tende a "sbragare" e ad andare per le lunghe, con il montaggio costretto a numerosi tagli. Il dono della sintesi non è il suo forte.

ECCO PERCHE' LE QUOTAZIONI DI ALBERTO MATANO SONO IN CALO

Per il 90% di giornali e siti la poltrona del Tg1 era nella mani di Alberto Matano. Ma la regola del "chi entra Papa esce Cardinale" potrebbe colpire ancora una volta: le quotazioni del giornalista sono in calo costante. Il motivo? Un dibattito accesso all'interno del Movimento 5 Stelle, concedere il Tg1 a Matano vorrebbe dire concedere potere al suo principale sponsor Vincenzo Spadafora.

vincenzo spadafora e alberto matano

Nome di peso tra i pentastellati ma visto da una parte del movimento come un corpo estraneo a cui non lasciare nomine così di peso. Per lo stesso motivo sono in calo anche le quotazioni di Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Teche potrebbe però ancora spuntarla perché capace di contatti più trasversali.

RONZULLI, CHE POTERE A MEDIASET!

"Hai parlato con Licia? Hai sentito Licia? Ma Licia è d'accordo?", nei corridoi di Cologno Monzese il nome della Ronzulli risuona con grande frequenza. Fonti beninformate raccontano che il potere dela senatrice dalle parti del Biscione è diventato ingombrante, c'è chi assicura che sia a lei a muovere gli ospiti dei diversi programmi tv e a inteloquire costantemente con i dirigenti di punta per offrire consigli.

RONZULLI SALVINI

"La Ronzulli fa quello che vuole, supera Piersilvio con troppo facilità in alcune decisioni strategiche senza consultarlo e parla a nome di Silvio che nemmeno è al corrente di certi passaggi", racconta una fonte di primissimo piano. Dicono che l'altra figlia di Berlusconi, Marina, subisca questa intromissione senza batter ciglio. Sarà vero?

GIRA VOCE

1) Gira voce che Fremantle, società di produzione di X Factor, le abbia provate tutte per convincere Sky a confermare la presenza di Asia Argento anche ai Live. Una piccola operazione di "pulizia" con ospitate ad hoc ma l'emittente satellitare non ha cambiato idea.

silvio berlusconi licia ronzulli

2) Gira voce che dalle parti di Discovery ci sia non poca preoccupazione per i primi due flop stagionali: "Chi ti conosce?" condotto da Max Giusti e "Come quando fuori piove" di Virginia Raffaele. Nove continua a investire ma non incassa in share.

3) Gira voce che qualcuno non abbia gradito lo spoiler di Maurizio Battista all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il comico ha raccontato di essere stata vittima di Scherzi a parte spiegando la dinamica dello scherzo. Il video, probabilmente per non rovinare la sorpresa agli spettatori, è poi scomparso dal sito del programma.

fedez asia argento

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Gli ascolti del Grande Fratello Vip sono di molto sotto le aspettative e a Cologno Monzese qualcuno si chiede: se i risultati dovessero confermarsi così bassi avrebbe senso proporre una nuova edizione nip (o quasi vip?) del reality in primavera con Barbara D'Urso con il rischio di usurare ancora di più il format?

INDOVINELLI

1) Il clima tra due signore della tv è tesissimo, la sfida continua anche a colpi di ospiti. Nelle ultime ore sarebbe saltata la presenza di un nome discusso che assicurano presto vedremo nel programma concorrente. Chi sono?

max giusti chi ti conosce

2) Il marito di una bella conduttrice ha deciso di fare le cose in grande. L'ultimo regalo? Una casa da tre milioni di euro in una zona chic di Roma.

3) La "coppia" era pronta per l'ospitata nell'importante programma televisivo ma la sera prima della puntata è scoppiata tra i due una lite furiosa. Lui è stato costretto ad arrivare in studio da solo. Di chi stiamo parlando?