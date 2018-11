A LUME DI CANDELA - FRANCESCO MONTE IL ‘SUPER RACCOMANDATO’? IL RETROSCENA - MEDIASET PENSA DI RINVIARE IL ‘GF NIP’, E PER LA D’URSO ANTICIPARE ‘LA FATTORIA’? - DOPO MORANDI, LA LUX VIDE RADDOPPIA CON MEDIASET - E' LA STORIA PIÙ CHIACCHIERATA NELLA NOTA EMITTENTE: L’INVIATA INTERVISTA I PASSANTI, E IN UN’INQUADRATURA UNA DIRIGENTE RICONOSCE SUO MARITO CON L'AMANTE. CHE LAVORA PER LA STESSA AZIENDA! - L’ASCESA DI PATRIZIA MARROCCO IN FORZA ITALIA - LA CHIRICO VUOLE UN PROGRAMMA - I PRIMI OSPITI DI ‘C’È POSTA PER TE’

Giuseppe Candela per Dagospia

L'ASCESA DI PATRIZIA MARROCCO IN FORZA ITALIA

Dalle parti di Forza Italia gli occhi sono puntati su Patrizia Marrocco, le quotazioni della deputata, con un passato da produttrice delle fiction pop-trash Ares, sarebbero salite a dismisura. La Marrocco fa coppia fissa con la collega Matilde Siracusano, stimata da Sestino Giacomoni, nome di peso del partito di Berlusconi.

MONTE "SUPER RACCOMANDATO"? IL RETROSCENA

"Il super raccomandato Monte", aveva attaccato Striscia la notizia lunedì scorso. Il tg satirico è tornato sull'argomento lanciando nuove accuse: "Si, certo che ho detto che lui è un raccomandato. Non solo Monte è super raccomandato, ma è anche il cocco dell’anziana badessa di strada che è Alfonso Signorini. Avete visto che Monte è finito direttamente in finale senza passare dal televoto?", ha detto Iacchetti. Diverse voci lo darebbero in pole per la vittoria finale. Quello che pochi sanno è che l'ex tronista è assistito da Notoria, vale a dire la stessa agenzia della conduttrice Ilary Blasi e dell'autore del reality Max Novaresi.

LUX VIDE E IL BIS A MEDIASET: ARRIVA LA NUOVA FICTION "GESUS"

Gianni Morandi con L'Isola di Pietro ha aperto la collaborazione tra Mediaset e Lux Vide. Il direttore di Canale 5 con un comunicato stampa, dopo aver esultato per i buoni ascolti, ha annunciato l'arrivo della terza stagione. Dagospia può però anticipare che la società dei Bernabei porterà sul set per Mediaset anche "Jesus", una serie ambiziosa che racconterà la vita di Gesù.

C'E' POSTA PER TE, GIORGIO CHIELLINI E ALBANO E ROMINA TRA GLI OSPITI

Tornerà in onda a gennaio (probabilmente da sabato 19) una nuova edizione di C'è posta per te. L'emotainment condotto da Maria De Filippi come d'abitudine inizia le registrazioni con grande anticipo. Tra gli ospiti troveremo il calciatore della Juventus Giorgio Chiellini, la coppia alza share Al Bano e Romina e, come già anticipato da Dagospia, Ricky Martin.

GRANDE FRATELLO NIP A RISCHIO, AL SUO POSTO LA FATTORIA CON BARBARA D'URSO?

La terza edizione del Grande Fratello Vip ha ottenuto finora una media del 20% di share, numeri che starebbero portando nuove riflessioni a Cologno Monzese. I vertici del Biscione starebbero decidendo se trasmettere in primavera inoltrata l'edizione nip condotta da Barbara D'Urso o porre uno stop per evitare di usurare ulteriormente il format. Nel caso Carmelita, ovviamente incolpevole, non rimarrebbe, a mani vuote: si anticiperebbe la messa in onda de La Fattoria. Si tratterebbe però del quarto reality con concorrenti vip in soli nove mesi: Temptation Island Vip, il Grande Fratello Vip, L'Isola dei Famosi e appunto La Fattoria.

D'ANGELO E D'ALESSIO, GLI EX "NEMICI" IN COPPIA A DOMENICA IN

Da molti anni si parla della rivalità tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo. I due cantanti napoletani in realtà sarebbero in buoni rapporti, recentemente hanno pubblicato sui social un video insieme. Nelle prossime settimane saranno ospiti insieme di Mara Venier a Domenica In, cosa annunceranno?

GIRA VOCE

1) Gira voce che l'intervista "sfogo" di Casimiro Lieto al Messaggero non sia passata inosservata a Viale Mazzini. Dove raccontano anche che l'autore della Isoardi sia molto contento dell'eventuale nomina della sua amica Teresa De Santis, tanto che sarebbe già stato ribattezzato il "direttore ombra di Rai1". Le solite malelingue?

2) Gira voce che la prezzemolina Annalisa Chirico si sarebbe stancata di presenziare in tv come ospite e che sognerebbe un programma tutto suo su Rai2 in seconda serata oppure nella nuova Rete 4. Ci riuscirà?

INDOVINELLI

1) E' la storia più chiacchierata nella nota emittente tv. Un programma trasmette un vox populi, l'inviata gira per le piazze e in una inquadratura una dirigente riconosce suo marito mano nella mano con l'amante. Quest'ultima lavora per la stessa azienda. Nemmeno in una puntata di Beautiful!

2) "Adesso torno io!", avrebbe esclamato la showgirl dopo aver letto i nomi che circolano per le direzioni Rai. La conduttrice aveva avuto una lunga relazione (segreta mica tanto) con una alta carica dello Stato. Chi è?

3) A Cologno Monzese tutti parlano della bella giornalista di Rete4, molti assicurano che presto sarà valorizzata. Come mai?

