Giuseppe Candela per Dagospia

Prima il flop di Celebration poi i film in prima tv per limitare i danni, dopo mesi Rai1 torna ad accendersi al sabato sera con il ritorno in onda di Ballando con le stelle il prossimo 10 marzo. Maria De Filippi ha però deciso di schierare l'artiglieria pesante per contrastare il programma ballerino e possiamo anticiparvi che nei giorni scorsi è stata registrata una storia "boom".

La Sanguinaria vuole mettere le cose in chiaro e arginare Milly Carlucci e i suoi ballerini puntando su una cinquina d'eccezione. Nella storia vip arriveranno, come accade ogni anno, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti che manderanno la posta alla coppia formata da Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Guest star d'eccezione il direttore di Chi Alfonso Signorini. C'è posta per te sta ottenendo ascolti record, vicini al 30% di share, grazie anche all'assenza di concorrenza della prima rete del servizio pubblico. Riuscirà Ballando con le stelle a infastidire il colosso di Canale 5?

