A LUME DI CANDELA - MEDIASET BLOCCA L'OSPITATA DI ALESSIA MARCUZZI A 'DOMENICA IN'? - TIMPERI/FIALDINI, ANCORA TENSIONI DIETRO LE QUINTE (E IL CASO GREGORETTI) - NOMINE: CHE FARE CON MAGGIONI E ORFEO? POLTRONE IN VISTA - IL DIRETTORE, LA CONDUTTRICE PREFERITA E L'AUTORE A PRANZO INSIEME - IL TELECRONISTA HA PERSO LA TESTA PER LA COLLEGA - NEL GIORNALE C'È AGITAZIONE: L'AMANTE DEL DIRETTORE FURIOSA PER LA NUOVA STAGISTA - MORANDI SFIDA FAZIO

ALESSIA MARCUZZI MARA VENIER

Giuseppe Candela per Dagospia

MEDIASET BLOCCA L'OSPITATA DI ALESSIA MARCUZZI A DOMENICA IN?

L'indiscrezione ha iniziato a circolare nelle ultime ore e noi la rendiamo pubblica. Sembra infatti che Domenica In avesse invitato Alessia Marcuzzi per un'intervista nella puntata in onda ieri 30 settembre. La conduttrice de Le Iene, complice l'amicizia con Mara Venier, avrebbe dato la sua disponibilità ma a sorpresa non avrebbe ricevuto l'ok da Mediaset. Un modo per evitare la concorrenza diretta a Domenica Live con un volto del Biscione o una vendetta dei vertici di Cologno Monzese dopo lo stop della Rai a Barbara D'Urso a Cartabianca? Misteri della tv.

mara venier ravana nel decollete di alessia marcuzzi alla ricerca del microfono

TIMPERI-FIALDINI, ANCORA TENSIONE DIETRO LE QUINTE? IL "CASO" GREGORETTI

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno dovuto fare i conti con non pochi problemi nella nuova Vita in diretta, con la tensione visibile dopo le accuse di raccomandazione alla giovane conduttrice. I diretti interessati saranno pronti a smentire ma a via Teulada raccontano di un clima tesissimo e il rapporto tra i due presentatori sarebbe ridotto ai minimi termini. Fonti bene informate raccontano anche che nelle scorse settimane il capoprogetto Tamara Gregoretti aveva lasciato improvvisamente il programma, e vi avrebbe fatto ritorno solo qualche giorno fa. Cosa ha spinto l'autrice ad andar via e chi l'ha convinta a ritornare? Misteri della tv numero due.

francesca fialdini tiberio timperi la vita in diretta

L'ISOLA DI PIETRO 2, RITORNA LA SFIDA TRA MORANDI E FAZIO

Avvisate Fabio Fazio: Gianni Morandi sta per tornare su Canale 5! L'Isola di Pietro aveva creato non pochi problemi a Che tempo che fa portando a casa una media di 4.325.000 telespettatori e il 17,80% di share. La sfida si ripeterà da domenica 21 ottobre con la messa in onda della seconda stagione che vedrà tra le new entry Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Chi la spunterà?

NOMINE NEWS

MARIO ORFEO MONICA MAGGIONI

1) Risolta la grana Foa tra pochi giorni arriveranno le prime nomine. Ci sarà la necessità di ricollocare gli uscenti Maggioni e Orfeo, l'ex presidente avrebbe messo gli occhi sul canale inglese che dovrebbe nascere nei prossimi mesi. L'ex direttore generale vorrebbe ottenere un ruolo a RaiCom o RaiCinema, poltrone però di peso che potrebbero "infastidire" gli equilibri della nuova gestione. Sul campo ci sarebbe ancora l'idea RaiSport. A breve la soluzione del rebus.

2) Dovrà cercarsi una nuova collocazione anche Angelo Teodoli che come Dagoanticipato vorrebbe ottenere la Direzione dei Palinsesti. A Rai1 siederà Marcello Ciannamea, stimato da Salvini, solo se il Tg1 dovesse finire in mani grilline perché i pentastellati non sarebbero disposti a cedere alla Lega la doppia poltrona sulla prima rete del servizio pubblico.

GIRA VOCE

laura pausini

1) Gira voce che dopo gli ultimi scivoloni pubblici Laura Pausini abbia deciso di mettere mano alla sua comunicazione. Beninformati raccontano di una pausa di riflessione con il suo ufficio stampa Dalia Gaberscik. Una crisi passeggera pronta a rientrare o una rottura definitiva?

2) Gira voce che a Viale Mazzini due giovani conduttori abbiano espresso i propri desideri in tema di promozioni sulla prima rete del servizio pubblico. Stiamo parlando di Massimiliano Ossini e Gabriele Corsi che starebbero usando le "carte" giuste per ottenere ciò che sognano. I bassi ascolti di "B come sabato" pongono però un freno alle ambizioni del conduttore di Reazione a Catena.

MASSIMILIANO OSSINI VALENTINA BISTI

3) Gira voce che il cambio di poltrona a Rai1 possa portare a nuove riflessioni sul ritorno di Affari Tuoi, discusso programma finito nel mirino di Striscia la notizia. La trasmissione ora sarebbe tornata in bilico, complice anche l'ottima partenza de I Soliti ignoti con Amadeus.

CHE FINE HA FATTO LORELLA LANDI? ECCO LA SOLUZIONE

Ricordate Lorella Landi? La bionda conduttrice che qualche anno fa ha vissuto un momento d'oro a Viale Mazzini non appare più sul piccolo schermo, salvo rare ospitate. Ora l'ex presentatrice è impegnata come autrice di "Buongiorno benessere", programma di Vira Carbone in onda nel week end su Rai1.

lorella landi

INDOVINELLI

1) Cosa ci facevano sabato scorso il direttore, la sua conduttrice preferita e il noto autore a pranzo insieme in un noto ristorante situato al centro di Roma? E soprattutto perché hanno lasciato il locale in momenti differenti?

2) Dicono che il telecronista abbia perso la testa per la bella giornalista che lavora per la sua stessa azienda. Una passione "rumorosa" che per ora non sarà resa pubblica.

3) Nel famoso giornale c'è molta agitazione. L'amante del direttore sarebbe furiosa per l'improvvisa vicinanza tra il suo mentore e la nuova stagista. Questione di gerarchie.