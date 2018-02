A LUME DI CANDELA - ORFEO SOGNA IL BIS MA C’È L’IPOTESI ‘REPUBBLICA’ - IL CARTONE ANIMATO DI CELENTANO SLITTA ANCORA - LA BALIVO PUNTA TUTTO SU ‘DOMENICA IN’, NIENTE ‘QUELLI CHE’ - BRILLI-DE VITA, NESSUN RITORNO DI FIAMMA: LUI È FELICE CON RAFFAELLA LEONE - L’EX DI PAOLO BERLUSCONI CANDIDATA NEL LAZIO - ‘ISOLA’ IN STALLO: NUOVI INGRESSI? - L’ASPIRANTE POLITICO MANDA FOTO PICCANTI

Giuseppe Candela per Dagospia

ORFEO SOGNA IL BIS MA C'E' L'IPOTESI REPUBBLICA

Il direttore generale Mario Orfeo sogna di restare alla guida dell'azienda di Viale Mazzini dopo il 4 marzo. Rapporti trasversali, ammiccamenti a destra e basso profilo dopo il successo di Sanremo. Peserebbero però sulla sua testa alcuni flop stagionali oltre alla cacciata di Massimo Giletti e Milena Gabanelli. Tutto dipenderà dall'esito del voto ma c'è chi sostiene che sia Orfeo il vero candidato per la direzione del quotidiano La Repubblica post Mario Calabresi. Sarà vero?

ADRIANO CELENTANO

ADRIAN, IL CARTONE ANIMATO DI CELENTANO SLITTA ANCORA

Ogni estate alla presentazione dei Palinsesti Mediaset c'è l'annuncio ufficiale: Adrian andrà finalmente in onda. Il cartone evento di Adriano Celentano slitta però da quasi tre anni e non compare nella griglia dei programmi in onda fino a fine maggio. Difficile immaginare che trovi spazio a giugno tra Temptation Island e i Mondiali in Russia. Se ne riparlerà nella prossima stagione o il progetto non vedrà mai la luce?

CATERINA BALIVO PUNTA TUTTO SU DOMENICA IN

caterina balivo

Dopo il flop di ascolti Domenica In cambierà linea e conduzione, per questo motivo scalpita Caterina Balivo che avrebbe messo gli occhi anche su Quelli che il calcio. Il contenitore di Rai2 è però nelle mani di Beppe Caschetto che ha lì sei dei suoi artisti mentre quello di Rai1 è considerato libero. La bella conduttrice di Detto Fatto può contare sulla stima antica del direttore Angelo Teodoli anche se molti non la riterrebbero all'altezza di un ruolo così importante. Cosa accadrà?

SU RAI1 TORNANO "QUELLE BRAVE RAGAZZE"

NANCY BRILLI E ROY DE VITA

In queste settimane i vertici Rai sono a lavoro per i prossimi palinsesti estivi tra le difficoltà di budget e molti volti da accontentare. Da Viale Mazzini giunge voce che nel mattino della prima rete del servizio pubblico troverà nuovamente posto "Quelle brave ragazze", lo scorso anno il programma aveva ottenuto ascolti deludenti.

roy de vita raffaella leone

BRILLI-DE VITA, NESSUN RITORNO DI FIAMMA

E' finita ormai da qualche tempo tra Nancy Brilli e Roy De Vita, stando alle nostre fonti qualche giorno fa i paparazzi avrebbero beccato i due insieme. Foto già in circolano ma in realtà non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma, erano entrambi presenti alla festa di compleanno del figlio dell'attrice. Il famoso chirurgo è felicemente impegnato con la produttrice Raffaella Leone.

LA PRODUTTRICE ARES ED EX DI PAOLO BERLUSCONI CANDIDATA "NASCOSTA"

Pochi hanno notato e nessuno ha scritto della candidatura nelle liste di Forza Italia di Patrizia Marrocco. Il nome non vi dice nulla? La Marrocco è produttrice della Ares Film (quella delle fiction trash di Canale 5) ed ex di Paolo Berlusconi, risulta tra i candidati del Collegio Lazio 1 nella circoscrizione di Latina.

daniela ferolla

GIRA VOCE

1) Gira voce che negli ultimi giorni siano salite le quotazioni di Daniela Ferolla, compagna del manager Vincenzo Novari. La conduttrice di Linea Verde, poco nota al grande pubblico, pare ambisca a programmi di punta del daytime. Ce la farà?

2) Gira voce che a L'Isola dei Famosi ci sia preoccupazione per l'assenza di dinamiche nuove e per l'impossibilità di parlare del Canna-gate. Si starebbe pensando a nuovi ingressi di peso ma bisogna fare i conti con il budget a disposizione.

INDOVINELLI

1) Ha un passato televisivo ma ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni. Dicono che l'aspirante politico ami inviare foto piccanti sui social network, chi è?

2) Dicono che il prezzomolino di Rai2 abbia una improvvisa passione per la carta stampata ma che preferisca "nascondere" il suo nome. Sarà vero?

