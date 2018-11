I GALLI SULLA MONNEZZA - NELLA SFIDA SUI RIFIUTI, DI MAIO E SALVINI SI GIOCANO IL PRIMATO ELETTORALE AL SUD - LUIGINO NON DEVE GUARDARSI SOLO DA "DIBBA" MA ANCHE DA BERLUSCONI: “FORZA ITALIA” E’ L'ALTRA SPONDA DI GOVERNO CHE HA SALVINI, SENZA ANDARE DI NUOVO AL VOTO - VOCI DAL CARROCCIO: “BASTA INDEBOLIRE ANCORA UN PO' IL M5S AL SENATO E L'OPERAZIONE È FATTA” - PER RIFARE LA MANOVRA DI BILANCIO COME PIACE ALL'EUROPA BASTA FAR SPARIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA