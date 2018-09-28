LUPI PER AGNELLI – A 'X FACTOR', IL LEADER DEGLI AFTERHOURS BOCCIA LA CONCORRENTE 37ENNE: "TROPPO VECCHIA PER FARE LA TRAP" - E ALLORA INTERVIENE SUL PALCO IL SUO COMPAGNO – LA CANZONE NEL TESTO CITA ANCHE CHIARA FERRAGNI. E FEDEZ….- VIDEO

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"AVVISO AI 5 STELLE CADENTI: MADURO HA ROVINATO IL MIO VENEZUELA" - MARISELA FEDERICI FURIBONDA CON DI MAIO, GRILLO E CASALINO: "NEL MIO PAESE MANCANO PERFINO I PRESERVATIVI. NON ACCETTO CHE POLITICI IMPROVVISATI INNEGGINO A MADURO, L'AUTISTA DI CHAVEZ, ALTRO CHE L'EREDE…" - "MI PIACE SALVINI. HA FATTO BENE A FERMARE L' INVASIONE BARBARICA CHE È SOLO BUSINESS" - "IL PAPA? UN SOCIALISTA CHE VIENE DA UN QUARTIERACCIO DI BUENOS AIRES…"- GLI SHOW DALLA D'URSO E DA IACONA: "PIU' CHE 'PRESA DIRETTA', UNA PRESA IN GIRO"

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