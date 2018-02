MA DUBAI SE L’ATOLLO NON CE L’HAI? UN ARCIPELAGO A FORMA DI PLANISFERO STA PRENDENDO FORMA A 4 CHILOMETRI DALLA COSTA - DOPO DIECI ANNI DI STOP, SONO RIPARTITI I LAVORI DEL PARCO GIOCHI PER MULTI MILIONARI CON RESORT A 7 STELLE E ATOLLI – IL COSTO DELL’IMPRESA E’ DI…

NOEMI PENNA per LA STAMPA

The World sta per tornare. Dopo dieci anni di stop, sono ripartiti i lavori di uno dei cantieri più prestigiosi, eclettici e costosi al mondo: la creazione di un arcipelago a forma di planisfero composto trecento isole ispirate alle tante meraviglie della Terra, quella vera.

Una «Venezia galleggiante» con ville e resort a tema costruiti su 42 mila ettari di terreno artificiale a quattro chilometri dalla costa di Dubai, che ruoterà intorno al The Heart of Europe, un sotto-arcipelago con 14 hotel e resort fra i 5 e 7 stelle, e a una serie di atolli e costruzioni ispirate alle bellezze di Italia, Francia, Germania e Svezia. Il costo dell’impresa? Incalcolabile, ben oltre i 14 miliardi di dollari che erano stati preventivati inizialmente.

Per costruire le nuove terre, sono stati dragai dal Golfo 320 milioni di metri cubi di sabbia, oltre 25 milioni di tonnellate di sassi e rocce. Ma a lasciare emerse le terre è un sistema di dighe, che terranno costante il livello dell’acqua fra un atollo e l’altro.

Una impresa da miliardi di dollari, che si era arenata proprio a causa dei costi e per la pesante crisi immobiliare che ha colpito di Emirati. E anche se al lancio del progetto, nel 2003, il 60% delle isole erano già state vendute a privati o a fondi d’investimento internazionali, solo due isole sono state completate.

Ma ora sono ripresi i lavori, facendo ben sperare sulla buona riuscita del progetto. I lavori di costruzione sono ben avviati sull’isola della Svezia, dove si stanno costruendo una serie di lussuosi palazzi. E stanno procedendo a ritmo serrato anche sull’atollo San Pietroburgo, che è stato realizzato a forma di cuore, appositamente per accogliere le coppie in luna di miele.

Altre isole saranno personalizzate dai loro stessi proprietari, una caratteristica che ha fatto già acquistare a The World la nomea di parco giochi per i ricchi e famosi, in cui pochi eletti possono letteralmente «possedere il mondo».

Per fare un esempio, l’attrice Lindsay Lohan ha rivelato che sta progettando la sua Lohan Island. E per fare la stessa cosa possono servire dai 7 ai 40 milioni di dollari. milioni di euro. Per chi non può permettersi tutto questo, c’è anche la possibilità di accontentarsi di una villa galleggiante alla modica cifra di 3 milioni. Le isole saranno raggiungibili via motoscafo, elicottero o idrovolante. E si cercherà di ridurre al minimo l’impatto ambientale, per questo tutti i veicoli a motore saranno banditi.

E per ciascuna isola sarà realizzato anche un giardino subacqueo di barriera corallina, creato per ripopolare il golfo dopo i lunghi anni di lavoro.

