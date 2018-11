MA VUOI VEDERE CHE ELETTRA LAMBORGHINI HA SPOSATO IN GRAN SEGRETO IL DJ E PRODUTTORE AFROJACK? - MARIA ELENA BARNABI RIVELA A “SPOILER”: “ANDANDO SULLA PAGINA SPAGNOLA DI WIKIPEDIA DI AFROJACK HO SCOPERTO CHE…”

Dagonews

Scoop ai microfoni di SPOILER, il programma di Radio Lattemiele condotto da Carlo Mondonico e Anna Patti. Intervistata da Carlo Mondonico e Anna Patti la giornalista di Cosmopolitan Maria Elena Barnabi ha svelato un clamoroso retroscena sull'ereditiera Elettra Lamborghini che agli Mtv Ema 2018 di Bilbao ha presentato ufficialmente il nuovo fidanzato Afrojack, potentissimo Dj e produttore di fama mondiale.

Carlo Mondonico: Barnabi, vuoi dirci cosa hai scoperto su Elettra Lamborghini e Afrojack?

AFROJACK ELETTRA LAMBORGHINI

Maria Elena Barnabi: La mia è una deduzione... perché andando sulla pagina spagnola di Wikipedia di Afrojack ho scoperto che alla voce coniuge c'è scritto il nome Elettra Lamborghini.

Anna Patti: Ma allora è sposata. Ma scusa... l'avrà scritto lui o qualcuno per lui?

Maria Elena Barnabi: Elettra ha una forte e grandissima Fan Base che già nei giorni precedenti la loro uscita ufficiale agli Mtv Ema aveva capito che lei e Afrojack stavano insieme. Anche perché sui loro profili social si vedeva che erano negli stessi posti, tra Miami, Chicago e jet privati...

elettra lamborghini 8

Carlo Mondonico: Peccato che nello stesso tempo, sabato, Elettra era ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove si dichiarava single e dove lanciava un appello per trovarsi un fidanzato non famoso. Prendendo in giro tutti... perché a quanto pare Elettra Lamborghini è già sposata con Afrojack.

