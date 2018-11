MA VUOI VEDERE CHE EMIS KILLA HA UN BEL…GODZILLA – LA GIORNALISTA DI “COSMOPOLITAN”, MARIA ELENA BARNABI, PUBBLICA UNA FOTO DEL CANTANTE E PORTA L'ATTENZIONE SU UNO STRANO GONFIORE: “GUARDATE LE FOTO E VEDRETE ANCHE UNA COSA CHE, INSOMMA, ARRIVA IN MODO SUBLIMINALE E CHE SENZA DUBBIO CONTRIBUISCE ALLA CREAZIONE DELL'ALONE DI MASCOLINITÀ TRADIZIONALE CHE EMANA EMIS KILLA…”

Dall’account instagram di Maria Elena Barnabi

EMIS KILLA E - A DESTRA - MARIA ELENA BARNABI

Di Emis Killa mi piace la sua musica e il suo flow. Mi piace che sia di Vimercate e che continui a sentirsi dopo 10 anni di successi. Mi piace che sia fidanzato con Tiffany, mezza italiana e mezza francese, una che di rap ne sa più di lui, dice Emi, una tipa formosa e moracciona. Di Emiliano mi piace la sua faccia, bella, e il fatto che sia un tamarro che fa sangue.

Mi piace la sua adolescenza travagliata con un papà che era estroso e a volte con qualche problema psichiatrico, e mi piace il fatto che ne parli sempre, di questo papà che secondo lui era un King e infatti l'ha messo pure in una canzone. Di Emiliano mi piace che durante un concerto abbia fermato tutto perché aveva visto uno tirare una sigaretta accesa in mezzo al pubblico.

EMIS KILLA

La sigaretta aveva colpito una ragazza sulla guancia, e lui ha detto ragazzi non si fa, sei un coglione, ma fatti vedere, adesso, davanti a tutti, dimmi chi sei. Di Emiliano mi piace la sua estetica da rapper (tatuaggi, orecchini, anelli, firme ovunque) perché lui se la porta bene, è assolutamente credibile come uno che viene dalla provincia e dalla gavetta, perché lui è quella roba lì. Ora ha una figlia, Perla Blue, e dice che è bellissimo perché è certo che la amerà per sempre, e che sarà una storia d'amore infinita. I rapper sono dei contestatori, ma in realtà sono dei gran bravi ragazzi tradizionalisti.

Questo e altro mi ha detto oggi durante la diretta social a Cosmopolitan. Scorrete la foto e vedrete le mie giovani colleghe con le quali faccio sempre le dirette, sono la Michela e la Francesca, e vedrete anche una cosa che, insomma, arriva in modo subliminale e che senza dubbio contribuisce alla creazione dell'alone di mascolinità tradizionale che emana Emis Killa. Si parla di cazzo, of course. #emiskilla #supereroe #rollercoaster

EMIS KILLA