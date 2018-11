MAGALLI CEDRONI – IL CONDUTTORE A “RADIO2” RIVELA: “VOGLIO FARE QUALCOSA DI NUOVO OLTRE AI FATTI VOSTRI. DA MAGGIO 2019 SONO FUORI CONTRATTO, ME NE POSSO ANDARE” – ADRIANA VOLPE? NON VOGLIO DARE VISIBILITÀ A PERSONE CHE ESISTONO SOLO NELLE POLEMICHE CON ME”, E SULL’ASCESA DI SALVINI: “SE UNO DICE CHE CACCIA VIA GLI IRREGOLARI E CHE LIBERERÀ I PALAZZI OCCUPATI, LA GENTE DICE BRAVO, QUELLI PRIMA DI LUI…”

Da I Lunatici Radio2

Giancarlo Magalli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

A proposito de "I Fatti Vostri" e del suo futuro professionale: "Non sono fatto per fare sempre le stesse cose, nella mia vita e nella mia carriera ho sempre cambiato piuttosto spesso. Ora sono nove o dieci anni che lo sto facendo di seguito, mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo, anche oltre ai Fatti Vostri, magari d'estate.

Da maggio 2019 a gennaio 2020 sono fuori contratto, se non si risolve questo problema sono libero, me ne posso andare. Magari ritorno. A Mediaset? Siamo pieni di televisioni, poi potrei fare una fiction, un film, qualunque cosa. Per fare una cosa diversa e non rimanere fermo tanti mesi. Se qualcuno ha già bussato alla mia porta? Mi chiamano gli amici. Per esempio la Gialappa's, con cui sono amico da tanto tempo. Magari avendo tempo e possibilità programmiamo una trasmissione insieme".

Sull'antipatia con Adriana Volpe: "Non ne voglio parlare. Non voglio dare visibilità a persone che prendono forma ed esistono solo nelle polemiche con me, per questo sono le prime ad alimentarle. Hanno capito che si parla di loro solo se polemizzano con me. Io non ho nessuna intenzione di aiutarle, quello è un capitolo chiuso, morto e sepolto. Non voglio parlarne".

Sul fenomeno Magalli esploso sui social, con il conduttore seguito sia dagli adulti che dai giovanissimi: "Mi sorprendo di questa cosa, l'altra sera ero a Trastevere, a Roma, in un luogo dove si radunano la sera migliaia di ragazzi. Mi hanno riconosciuto e mi hanno quasi fatto paura, sono stato circondato da loro che hanno dimostrato nei miei confronti un affetto incredibile. Ed erano dei pischelli. Vuol dire che qualcosa di buono ho fatto. In genere mi saltano addosso le vecchie, e le vecchie non hanno remore purtroppo".

Sulla politica: "Non mi ha mai corteggiato seriamente, non ho mai dato segni di voler fare politica. L'unico rapporto con la politica è stato scherzoso, ed è stato quel sondaggio sul Presidente della Repubblica, in cui io non c'entravo nulla. Ero stato nominato da alcune persone che partecipavano a un sondaggio sul Presidente della Repubblica. Ne è nata un'onda che mi portò ad avere 24.000 voti, il doppio di Rodotà. Fu un risultato notevole, non mio personale, legato all'antipolitica, ma comunque significativo".

Sull'ascesa di Salvini: "Quando i cittadini hanno paura, se arriva uno che dice che caccia via tutti gli irregolari, chiaramente un accordo lo trova, è normale. Se violentano e uccidono una ragazza in un palazzo occupato e lui il giorno dopo dice di liberare ottanta palazzi occupati, la gente dice bravo. Perché non sono riusciti a farsi dire bravi quelli prima di lui. Loro tutti composti, democratici, con la giacca e la cravatta, non l'hanno fatto".

