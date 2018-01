LA MAGIA DELLA BOHÈME – TRIONFA A BOLOGNA IL DRAMMA PUCCINIANO: LA MESSINSCENA DI VICK È STRAORDINARIA. NON È UNA BOHÈME LACRIMEVOLE MA TRAGICA. IL CADAVERE DI MIMI' ABBANDONATO SOTTO UN TELO E' L'IMMAGINE RAGGELANTE DELLA GIOVINEZZA FINITA IN QUELLA VITA IN CUI IL SOGNO E' ILLUSORIO COME UNA SIRINGA DI EROINA – STASERA VERRA’ TRASMESSA SU RAI5 - VIDEO

Enrico Girardi per il Corriere della Sera

È strepitosa La Bohème che ha inaugurato la stagione d' opera del Comunale di Bologna (in scena fino a domenica), e che viene trasmessa stasera su Rai5 alle 21.15. Uno di quei rarissimi casi di spettacolo d' opera in cui la regia è teatro al cento per cento e ogni frase musicale è messa a fuoco come meglio non si potrebbe. Parlare di magia non è un' iperbole.

La si respira nell' aria. I cantanti, i loro corpi, la loro vocalità, i loro gesti, remano nella direzione di una verità teatrale che nella durezza senza consolazione della messinscena di Graham Vick non tralascia di rendere visibili i più minuti dettagli, detti o non detti, del dramma pucciniano. Il cadavere di Mimì abbandonato sotto un telo nella squallida mansarda è l' immagine raggelante della giovinezza finita. Che era già finita, invero, in quella vita in cui spensieratezza e allegria mascherano una desolazione che viene da lontano. In cui il sogno è illusorio come una siringa di eroina.

Che Michele Mariotti sia direttore di talento, si sa. Ma in questa sua esecuzione non ci sono solo talento e brillanti intuizioni. Lo scavo psicologico e la cura di ogni parola musicale sono tali da non negare il manto delle morbide carezze ma da lasciare intravedere cosa nasconde. Non è una Bohème lacrimevole, è tragica.

Non chiude un' epoca, è già affacciata su quella a venire. Gli interpreti devono aver lavorato duro. Tutti bravissimi. E lode ai protagonisti Francesco Demuro, Mariangela Sicilia (la sua Mimì è un angelo), Nicola Alaimo, Hasmik Torosyan. Eloquente il lungo raccoglimento prima che scroscino gli applausi.

