MAI DIRE MAI – VI RICORDATE JEAN CLAUDE E IL SUO “MADREEEE”? NEL NUOVO PROGRAMMA DELLA “GIALAPPA’S BAND” TORNA “SENSUALITÀ A CORTE” E TORNA MARCELLO CESENA CON IL SUO MITOLOGICO BARONETTO OMOSESSUALE - VIDEO

Annalisa Grandi per www.corriere.it

Chi in quegli anni guardava «Mai dire lunedì» non può non ricordarseli. Tornano, a tredici anni di distanza da quando le loro avventure avevano conquistato e fatto sorridere il pubblico, Jean-Claude e Madre, ovvero i protagonisti di «Sensualità a corte».

Da giovedì 29 novembre alle 21,25 su Italia 1 all'interno di «Mai dire talk», nuovo programma della Gialappa's Band, andrà in onda l'ttava stagione dello sketch comico che aveva fatto il suo debutto televisivo nel 2005 durante «Mai dire lunedì» per poi andare in onda anche nel 2012 in «Quelli che il calcio».

Protagonista Marcello Cesena che interpreta Jean-Claude, baronetto omosessuale nella Parigi del 1794. Tutto ruota intorno alle sue avventure e al difficile rapporto con Madre (interpretata da Simona Garbarino), pronta a punirlo ogni volta che Jean-Claude infrange uno dei tabù da lei imposti.

Per chi non se lo ricorda, il terzo personaggio è quello di Madrina, che dovrebbe essere una sorta di fata madrina ma la maggior parte della volte più che aiutare Jean-Claude (perennemente alla ricerca dell'anima gemella) gli complica la vita. E in attesta del 29 novembre, per trovare qualche assaggio di quello che andrà in onda, basta sbirciare sui profili social dei protagonisti.

