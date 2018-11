MAI DIRE MAYER: I TWEET DI ADDIO AL MITICO DIRETTORE - SALVINI: ‘BUON VIAGGIO, GRAZIE DI TUTTO AMICO MIO’ - SIMONA VENTURA: ‘DISSACRANTE E CATTOLICO, IRONICO, INTELLETTUALE E INCLUDENTE’ - ELEONORA DANIELE: ‘SONO SCONVOLTA, AFFETTUOSO COME UN PADRE’ - MARA: ‘CI VOLEVAMO BENE DAVVERO’ - BARRA: ‘QUANDO SEPPE DI ME E FRANCESCO, MI CHIAMÒ E…’ - MILLY CARLUCCI: ‘MI HAI SPEZZATO IL CUORE’ - E MALGIOGLIO, BALIVO, CAROLYN SMITH, CUCCARINI, ZAZZARONI, LUCARELLI…

Nessuno come Sandro Mayer ha saputo, in questi anni, raccontare il nostro Paese. Dissacrante e profondamente cattolico, ironico, intellettuale e includente, ha sempre precorso i tempi. Caro Direttore, ci mancherai! #SandroMayer

Buon viaggio a #SandroMayer, giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato corretto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico mio.

È morto un amico e l’ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer.

la morte di Sandro Mayer mi addolora veramente, con me sempre affettuoso. Abbiamo avuto ruoli in commedia diversi che ci divertivano molto. RIP

È con grandissimo dolore che ho saputo della scomparsa di # Sandro Mayer. Un amico oltre che uno splendido giornalista e importante direttore di testate di settimanali. La nostra conoscenza risale agli anni '60. Da allora, siamo restati sempre amici. Ci mancherai, Sandro.

Sono sconvolta dalla perdita di un uomo che con me era sempre affettuoso come un padre, presente come un grande e valoroso amico, dolce e sensibile come uno di famiglia. Mi mancherai tanto Sandro. Per sempre #SandroMayer .

Rip direttore #SandroMayer Un sincero abbraccio alla sua famiglia.

Ciao Sandro ci volevamo bene davvero….grazie dei tuoi consigli….mi mancheranno RIP

La capacità di parlare a tutti, l'autoironia e la voglia di mettersi in gioco: addio Sandro Mayer.

Ricordo i tuoi consigli in un momento difficile. Ancora grazie #SandroMayer

Quando seppe di me e Claudio il direttore #SandroMayer mi fece una lunghissima telefonata. Era incuriosito, gentile. Ci ha incoraggiati e sostenuti rispettandoci sempre. Da quella telefonata ho pensato che persone per bene esistevano allora... mi dispiace tantissimo.

Sandro Mayer era uno che davvero intercettava i gusti della gente. Ed è grazie a lui che Cairo ha svoltato (ed ha potuto comprare poi La7 e RCS)

se n'è andato un genio vero (per quanto contestabile), uno dei pochi che sapeva ancora far vendere i giornali! #SandroMayer

Caro Sandro, sei stato il fratello saggio, un consigliere, un affettuoso, amorevole e prezioso compagno di viaggio e di vita. Non riesco a crederci. Mi hai spezzato il cuore. Il mio affetto e la mia stima per te non finiranno mai #SandroMayer

A lui la grande rivoluzione del magazine popolare ad 1 euro nel 2004. Un professionista che ha lasciato il segno nel #giornalismo italiano #SandroMayer

Con poco budget, tante idee e un taglio molto popolare, aveva reso #DiPiù uno dei più letti settimanali in Italia. Senza ricorrere al gossip patinato ma a quello più casereccio, e forse più vero.Da anni era a bordo pista di Ballando, dalla sua cara amica Milly. Ciao #SandroMayer!

Nel bene e nel male ha inventato un nuovo modo di fare giornalismo, riconoscibile e peculiare. Non fosse stato per lui il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis non sarebbe mai esistito. #SandroMayer

#SandroMayer, non è morto, è andato a ballare con le stelle.

Un abbraccio particolare a @milly_carlucci che in un anno ha dovuto affrontare la scomparsa del produttore Ballandi, dell'amico Fabrizio, del padre e ora di #SandroMayer.

Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra.

E ora chi porterà avanti i giornali? Le pubblicità con lui? Il suo volto sul #dipiù... Rip #SandroMayer

Oggi sono senza parole. Accogliere la notizia che è mancato un amico e un volto storico di @Ballando_Rai oltre che un grande giornalista e direttore mi ha sconvolto. RIP Sandro. Condoglianze alla famiglia. Una giornata triste. #RIP #sandromayer

Oggi siamo tutti un po’ tristi per la scomparsa improvvisa di #SandroMayer. Voglio ricordarti così, felice e sorridente ad un evento di qualche tempo fa con @Daniela_Ferolla. Buon viaggio Direttore, ci mancherai

Ci lascia un grande amico , un giornalista geniale @SandroMayer Direttore del settimanale di grande successo #dipiu'. Ciao Sandrino... amico mio di sempre.