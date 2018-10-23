MAI DIRE RAI - MARCELLO CIANNAMEA, QUOTA LEGA, ALLA DIREZIONE DI RAIUNO. MARIAPIA AMMIRATI, QUOTA 5 STELLE, ALLA DIREZIONE DI RAIDUE. GENNARO SANGIULIANO, QUOTA LEGA, AL TG2. AL TG1 ANDRÀ UNA PERSONA CHE DI MAIO INDICHERÀ ENTRO DOMANI IN MODO CHE POTRÀ ESSERE FATTO UN CDA PER LE NOMINE VENERDÌ 26

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Sembra che alla cena di ieri sera, nonostante le smentite, un accordicchio sulle nomine Rai sia stato trovato. Marcello Ciannamea, quota Lega, alla direzione di Raiuno. Mariapia Ammirati, quota 5 Stelle, alla direzione di Raidue. Gennaro Sangiuliano, quota Lega, al TG2. Al Tg1 andrà una persona che Di Maio indicherà entro domani in modo che potrà essere fatto un Cda Rai per le nomine venerdì 26.

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