FLASH - CHE S-VENTURA! E' GIA' FINITA CON IL CHIEVO: L'EX CT DELLA NAZIONALE SI E' DIMESSO DOPO IL PARI CON IL BOLOGNA: IN 4 PARTITE HA RACIMOLATO UN PAREGGIO E 3 SCONFITTE: LA SQUADRA VENETA, CHE HA INIZIATO CON 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, E' A QUOTA ZERO IN CLASSIFICA