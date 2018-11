“PER NON IMPAZZIRE, VOGLIO LAVORARE” – BOSSETTI, CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DI YARA, CHIEDE IL TRASFERIMENTO NEL CARCERE DI BOLLATE: “VORREI ANDARE IN UN PENITENZIARIO IN CUI POTER ESSERE UTILE A QUALCOSA” (A BOLLATE POTREBBE LAVORARE, COSA CHE A BERGAMO NON E’ POSSIBILE)