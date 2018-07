SPINOZA:“E' IRONICO CHE MARCHIONNE È TENUTO IN VITA DALLE MACCHINE E NON VICEVERSA”

Vittorio Zucconi‏ @vittoriozucconi

Immaginate se Giggino Di Maio avesse preso in mano la Fiat nel 2004. Poi criticate pure #Marchionne

Alessandro Gassmann‏ @GassmanGassmann

#Marchionne...ma neanche davanti ad una malattia riuscite ad avere rispetto? Cosa siamo diventati,cosa diventeremo? #respect

Annalisa Chirico‏ @AnnalisaChirico

Siamo un paese che osteggia le persone di talento. Se uno ha successo la reazione non è ‘wow, vorrei riuscire anch’io’, ma ‘uhm, chissà che c’è dietro, non la racconta giusta’. Questo è un macigno culturale che blocca l’innovazione. Perché penalizza i fuoriclasse. #Marchionne

Fausto Panunzi‏ @FPanunzi

Bertinotti critica Marchionne per aver fatto di Fiat un'impresa globale. Doveva farla fallire localmente.

Oscar Giannino‏ @OGiannino

#Marchionne.Fiat era fallita nel 2004,quasi nel 2008.

Sol perché era lui,Obama gli diede Chrysler.

Ha salvato entrambe,azzerato debiti e investendo.

Miracolo in Cina impossibile,maxierrori prima di lui.

Ha scosso Confindustria, sconfitto FIOM,aperto a sindacato cooperativo.

Un gigante

Cristina‏ @kikkalenzi

Non sanno caricare e far funzionare la lavastoviglie di casa però avrebbero risollevato le sorti della Fiat meglio di Marchionne. Sì certo.

Luciano Capone‏ @lucianocapone

Nel 2004 Fiat perde -1,5 miliardi e le azioni valgono 1,61 euro, è messa così male che General Motors paga una penale da 1,55 miliardi per NON comprare la Fiat. Nel 2017 Fca ha un utile di 3,5 miliardi, le azioni valgono 16,4 euro e ha comprato Chrysler. In mezzo c'è #Marchionne.

Francesca ? ? ?‏ @frajuvee10

Si raga per carità dispiace perché certe cose non si augurano a (quasi) nessuno, ma ora non facciamo passare #Marchionne per un santo, perché la faccia e il "calvario" della cassa integrazione di mio padre li ho visti io.

Profondo Rosso‏ @ProfondoRoss0

Io vorrei capire cosa ci sia di offensivo nella prima pagina del #Manifesto

Che #Marchionne abbia tolto i diritti dei lavoratori lo hanno sempre detto. Il gioco di parole non lo deride e non gioisce per la sua morte.

Rifiuto l'idea che quando uno muoia diventi sempre un santo.

Alessandro‏ @ale_santarelli

Perchè dite che #Marchionne è stato un grande Manager per il paese?

È stato un grande grandissimo manager per il gruppo Fiat, um manager spietato che ha curato solo ed esclusivamente gli interessi della famiglia Agnelli e non del Paese!Usate la testa! Buona fortuna a Marchionne.

Francesco‏ @francescofat952

#Marchionne ha rialzato le sorti della #FIAT ma come?

1) Delocalizzazione della FIAT

2) Smembramento

3) Chiusura totale al mercato delle auto elettriche

4) Ignorando lo Statuto dei Lavoratori

Umanamente mi dispiace, economicamente no.

Potere al Popolo‏ @potere_alpopolo

#Marchionne fuori da ogni incarico operativo in #FCA e #Ferrari. Guardiamo chi se ne rammarica e lo esalta; poi chiediamo agli operai di #Melfi, di #Mirafiori, quelli in #Serbia, in #Brasile, in #Polonia o a quelli di #Pomigliano. E capiremo tutto.

Spinoza‏ @spinozait

La cosa veramente ironica è che Marchionne è tenuto in vita dalle macchine e non viceversa. [@Rego_tweet]

Francesco Canino‏ @fraversion

leggo cose ignobili su Marchionne. Vomitate rancore su una persona che sta morendo, sentenziate sul suo lavoro non sapendo manco come si accende una calcolatrice scientifica. Ormai sui social c’è una puzza mefitica. #Marchionne

Andrea Cerri‏ @andr900

#Marchionne Ma quelli che scrivono "non apprezzo i suoi metodi però mi dispiace"...quale grande azienda dirigono? Che ministero hanno? Di cosa si occupano per giudicare i metodi? Ok che la competenza in Italia non è più un valore e che basta essere onesti a parole, ma regolatevi

Maurizio & Rufus ?‏ @biluffo

Si accusa #Marchionne di aver delocalizzato. Generalmente sono quelli che dicono che la panda è carina però costa troppo e si comprano la Skoda.

Gianluigi Paragone‏ @gparagone

Si può salutare un manager anche se non si è mai condiviso pressoché nulla del suo percorso professionale. #Marchionne #fca

elisa‏ @tinellissima

Insultano Salvini perché è senza umanità. Poi siccome sono umani augurano la morte a #Marchionne

Il Triste Mietitore‏ @TristeMietitore

#Marchionne rappresenta davvero un caso unico, come ci si doveva aspettare da una persona del suo calibro: si celebrano i funerali dell'amministratore delegato mentre l'uomo è ancora vivo.

David Puente‏ @DavidPuente

Una brutta prima pagina de Il Manifesto. Si può odiare qualcuno, Marchionne compreso, ma il concetto "restiamo umani" è fondamentale per arginare la deriva a cui stiamo assistendo.