MANESKIN-MANIA! ECCO PERCHÉ NON SI TROVANO PIÙ I BIGLIETTI PER LA BAND RIVELAZIONE DI "X FACTOR" - GLI INGRESSI ESAURITI IN POCHE ORE, TORNA LO SPETTRO DEI BAGARINI DIGITALI - VIDEO

Da www.agi.it

Era successo per gli U2. Era successo per i Coldplay. Ma nessuno si aspettava che potesse succedere anche per i Maneskin, una band che ha fatto il tutto esaurito prima ancora di salire per davvero su un palco: biglietti sold-out in tutte le date appena messi in vendita. E sospettare che ci sia la mano dei bagarini elettronici è lecito.

Perché, con l'eccezione del Forum di Assago per la finale di XFactor e i 'live' del talent scout, Damiano David & Co. finora si sono esibiti in piccoli locali di Roma, qualche festa nei licei della Capitale e per strada. Ma che fosse impossibile acquistare i biglietti anche per le date aggiunte su Roma e Milano dopo che le prime erano andate esaurite in poche ore proprio nessuno se lo aspettava.

Cosa può essere successo?

E' vero che i Maneskin si esibiranno in posti piuttosto piccoli - il Quirinetta, in una traversa di via del Corso, nel centro della Capitale, ospita le esibizioni di artisti come Levante, Paolo Nutini, Bugo, Dargen D'Amico, Marlene Kuntz, Francesca Michielin, Paola Turci e Coez, ma conta poche centinaia di posti, e tutto il complesso della Santeria di Milano non supera i mille metri quadrati - ma è anche vero che non sono gli U2. Eppure il meccanismo che ha impedito ai fan di comprare i biglietti già pochi secondi dopo la riapertura delle vendite per le date aggiuntive fa tanto pensare a una pratica deplorevole: il secondary ticketing.

E' verosimile che gli algoritmi delle aziende del secondary market li abbiano fatti sparire, lasciando i fan del gruppo senza la possibilità di comprarli a prezzo normale. Un caso singolare. Che avviene un po’ ovunque, ma in maniera un po’ più frequente in Italia. Adesso bisogna aspettare e vedere se i biglietti, esauriti su Ticketone, ricompaiano a prezzo d’oro sul mercato parallelo, anche al triplo del prezzo originale. nel caso dei Coldplay l’Antitrust aveva chiesto di valutare il comportamento della società di vendita on line e di mettere in atto strumenti e misure necessarie per evitare che migliaia di biglietti siano acquistati e successivamente rivenduti anche a prezzi spropositati su circuiti secondari.

