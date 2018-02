MANUELA, ESCILE! - LA ARCURI FA IMPAZZIRE I FAN SU INSTAGRAM CON FOTO MALIZIOSE IN UN CENTRO ESTETICO - SDRAIATA SU UN LETTINO, FA “ANNUSARE” IL DAVANZALE E I FOLLOWER S’IMBIZZARRISCONO: “CHE GNOCCA”, “FAMMI POSTO…”, “CHE GRAN TETTONE”

Lucio Di Marzo per www.ilgiornale.it

MANUELA ARCURI

"Relax in un lettino caldo ad acqua! È fantastico...lo avete mai provato?". Poche parole, con cui Manuela Arcuri accompagna un suo scatto pubblicato su Instagram, con cui a chi la segue sui social network torna a mostrare il suo lato sensuale. Una fotografia scattata in un centro estetico e che si è subito attirata migliaia di like e di commenti per l'attrice e conduttrice italiana, che intanto si gode la neve, pubblicando anche un video della sua casa romana. "Incredibile, ma vero", scrisse, riprendendo la coltre bianca che ricopre alberi, scale e una piccola altalena.

