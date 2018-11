MARA VENIER A RADIO2: "CHE RAPPORTO HO CON LA D'URSO E LA VENTURA? NON RISPONDO...I POLITICI A DOMENICA IN? NON E' CHE NON VOGLIANO VENIRE, C'E' DA ALCUNI ANNI IN RAI UN VETO PER LA POLITICA NEI PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO MA PRESTO LA COSA SI POTREBBE SBLOCCARE. DA ‘DOMENICA IN’ ERO STATA MANDATA VIA IN MODO POCO ELEGANTE, ORA L’HO TROVATA INDEBOLITA MA STIAMO RIUSCENDO A RIPORTARE IL GRADIMENTO DEL PUBBLICO E DEI GIOVANI. INSTAGRAM? MI ISCRISSE LA MARCUZZI..."

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Mara Venier è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

mara venier sandro mayer

Mara Venier ha commentato i successi della sua 'Domenica In': "Sta andando tutto alla grande, siamo molto contenti. Non mi aspettavo assolutamente un gradimento simile da parte del pubblico, stiamo facendo una bella Domenica In, questo era il mio intento, far passare tre ore mezza agli italiani tra riflessione e intrattenimento, facendoli anche sorridere. E' bello perché negli ultimi anni ho lavorato molto a Mediaset e mi sono presa una fascia di pubblico giovane che prima non avevo. Zia Mara ai ragazzi è simpatica, un po' di questo pubblico me lo sono portato a Domenica In, Zia Mara è vista anche dai giovani, non a caso ho 1.300.000 followers su Instagram.

Mi chiedete se a Mediaset stanno rosicando? Non lo so, io cerco di fare bene il mio lavoro, ho degli ospiti di grande livello, amici che mi vengono a trovare, non lavoro per entrare in competizione con qualcuno, lavoro per il pubblico, la gente è contenta, la Rai è contenta, io anche sono felice. Per me è stata una soddisfazione, ero stata mandata via in un modo poco elegante quattro anni fa e quando mi hanno proposto il ritorno a Domenica In, anche se mio marito era totalmente contrario, sono stata felice. Il lavoro è molto impegnativo, sono anche autrice del programma. Poi in qualche maniera Domenica In l'ho trovata indebolita, bisognava portarla di nuovo su, ci stiamo riuscendo. Non ci speravo, non ci credevo, però il gradimento del pubblico c'è e mi fa davvero tanto piacere".

RENATO ZERO BACIA MARA VENIER A DOMENICA IN

Mara Venier continua: "Quando è venuta Antonella Clerici, Aldo Grasso il giorno dopo ha scritto che sembravamo in casa nostra a prendere un Thè. Non l'ho vista come una critica negativa, cerco di mettere tutti gli ospiti a proprio agio e infatti quando vanno via sono molto contenti. Non c'è nulla di scritto, non seguo un copione né un gobbo. Io faccio una domanda e da lì parto, ma è tutto improvvisato. Basta guardare negli occhi una persona, lì nasce il rapporto, lì nasce l'empatia vincente. Il segreto è ascoltare chi hai davanti. Io ascolto e rispondo di conseguenza".

RENATO ZERO MARA VENIER

Domenica scorsa alcuni rappresentanti del Pd si sono lamentati per una gag legata a Renato Zero: "Per me è stata una cosa molto pretestuosa, non c'era nulla di volgare, né contro le donne. Io ogni domenica intervisto una madre e parlo di femminicidio, sono state delle accuse che lasciano il tempo che trovano, tant'è che non ho risposto. Purtroppo quando le cose vanno bene ed hai successo devi subire anche degli attacchi. Io accetto tutto ma non cado nelle provocazioni".

asia argento mara venier

Sul suo rapporto con i fans: "Faccio le foto con tutti, anche se sono di corsa. I social? Sono solo su intasgram, mi ha iscritto tre anni fa Alessia Marcuzzi. Dovevamo fare l'Isola dei Famosi, mi disse che dovevo farlo per i giovani. Le dissi che non ero capace e mi ha detto che avrebbe fatto tutto lei. Una sera, a cena a Milano, lei mi iscrisse. Mi ha insegnato un po' di cose, ora mi piace, mi diverto, ci sono un milione e trecentomila persone che mi seguono, è bellissimo. Quando qualcuno mi insulta io lo blocco, alcuni insulti sono pilotati, ma non mi interessa, va bene tutto. Non sono queste le cose che mi offendono. Instagram mi diverte molto e poi è una grande compagnia. In più con le storie vedi tutto, ti fai gli affari di tutti".

MARA VENIER DOMENICA IN

Sulla politica a Domenica In Mara Venier ha precisato: "Qualcuno dice che i politici non vogliono venire da me, ma la verità è che c'è un veto da alcuni anni che prevede che in alcuni programmi di intrattenimento, tipo 'Domenica In' in politici non possano esserci. Credo che presto ci sarà uno sblocco da questo punto di vista. Non è che da quel momento in poi i politici saranno di casa a Domenica In, ma qualche bella intervista, per far venire fuori l'uomo, potrei farla. Non mi metterei mai a fare una intervista legata alla parte politica, a me interessa far venir fuori la parte umana, la quotidianità. Vediamo se l'Amministratore Delegato Salini riesce a sbloccare questa regola. Se sarà possibile qualche intervista ai politici la farò".

Su cosa sia accaduto con Simona Ventura e su come sia il rapporto con Barbara D'Urso, Mara Venier glissa: "Non rispondo né alla prima né all'altra domanda..."

naike rivelli ornella muti elisabetta ferracini mara venier mara venier nicola e gerò carraro ALESSIA MARCUZZI MARA VENIER mara venier GABRIELLA FERRI E MARA VENIER