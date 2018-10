MARA VENIER TORNA A VINCERE! - IN SOVRAPPOSIZIONE “DOMENICA IN” FA IL 15,45% DI SHARE CONTRO IL 13,98% DI “DOMENICA LIVE” - “BARBARIE” METTE LE MANI AVANTI ANNUNCIANDO LA PRESENZA DI DUE NUOVI STACCHI PUBBLICITARI: “DA OGGI SARANNO 13, SIAMO LA UNICA VERA DOMENICA POMERIGGIO” - LA D’URSO NON VINCE MA FA DRIZZARE I TELECOMANDI QUANDO MOSTRA LE MUTANDINE IN DIRETTA E MARA VENIER FA IL VERSO ALLA SUA RIVALE - VIDEO!

Da www.corriere.it

La conduttrice di «Domenica In» ha urlato al pubblico che la sua è una trasmissione fatta «col cuore», citando la presentatrice di «Domenica Live»

FASCIA DI SOVRAPPOSIZIONE

Domenica In - 15.45% 2.140

Domenica Live - 13.98% 1.936

DOMENICA LIVE, BARBARA D'URSO SI VENDICA DI MARA VENIER: "DUE SPOT IN PIÙ. SOLTANTO NOI..."

Da https://www.liberoquotidiano.it

barbara durso e mara venier

L'amicizia tra Barbara D'Urso e Mara Venier sembra essere evaporata tra una battutina e l'altra. Il battibecco, dai social, ora, si è spostato direttamente sul piccolo schermo. In particolare nella puntata di ieri, domenica 7 ottobre, di Domenica Live la conduttrice di Canale 5 ha voluto, a inizio programma, ringraziare nuovamente per la vittoria della scorsa domenica contro Domenica In, ma non solo. Infatti, al momento dei saluti finali, ha rincarato la dose aggiungendo: "Da oggi si sono aggiunti ben due stacchi pubblicitari. Le pubblicità da ora saranno quindi 13, e lo so che anche oggi siete rimasti sempre con noi - e conclude - siamo la unica e vera domenica pomeriggio!". Ogni riferimento non è puramente casuale.

DOMENICA LIVE, TRAGICO ERRORE DEL CAMERAMAN: GLI SLIP DI BARBARA D'URSO IN DIRETTA, L'INQUADRATURA PROIBITA

Da https://www.liberoquotidiano.it

Incidente piccantissimo per Barbara D'Urso nella puntata di Domenica Live di domenica 7 ottobre. Il tutto è avvenuto durante l'intervista alla donna più muscolosa del mondo, Natalia Kuznetsova. La conduttrice di Canale 5 ha voluto che la Kuznetsova si sedesse accanto a lei per mostrare meglio il suo fisico, ma proprio in quel momento la regia ha inquadrato ciò che non avrebbe dovuto inquadrare. La D'Urso, infatti, stava accomodando il suo vestitino quando l'occhio lungo della telecamera ha immortalato i suoi slip. Ai telespettatori del programma non è sfuggito il "dettaglio", rimbalzato alla velocità della luce sui social network.

