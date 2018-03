Alberto Dandolo e Giuseppe Candela per Dagospia

Habemus sfida del sabato sera! E dati alla mano possono gioire entrambe le due signore del dì prefestivo: Ballando con le stelle, dopo mesi di polpettoni cinematografici, vola al 20,4% di share con 4.2 milioni di telespettatori (partendo alle 20.42) mentre la Sanguinaria ha schierato l'artiglieria pesante con Greggio, Iacchetti, Belen e Iannone portandosi ad un importante quanto prevedibile 27,55% di share con 5.5 milioni di telemorenti.

Per dirla semplice quasi il 50% del pubblico si è diviso tra i due show di punta. La notizia è però un'altra, avvisate la mummia del Quirinale: Milly Carlucci è il vero leader dell'opposizione. L'ultimo baluardo della Rai che pavidamente sfida il colosso di Canale 5 con budget risicato all'osso. Ce la mette tutta, nasconde perfino le vallette governative imposte dai vertici in un robot in clima tra surrealtà e fluidità. Ballando con le stelle tende al trash ma si avvicina al cult: sintetizzando è ultra Cafonal. O meglio rappresenta ed esprime la quintessenza del cafonal de’ noantri.

Questa armata Brancaleone diverte ed eccita il pubblico al pari di una puntata di Don Matteo, non a caso nel cast c'è Nathalie Guetta fresca di botulino e di tonicità muscolare post palestra, tanto rituale quanto familiare. Eleonora Giorgi sembra reduce da Tale e Quale Show nell'imitazione di Shirley Temple nel periodo delle dipendenze etiliche, l'infojatissima Ciacci invece marca stretto il buon Raimondo Todoro e vi si appiccica come un polipo al cospetto del primo scoglio. Qualcuno salvi il povero ballerino!

Ci hanno pensato invece Akash e Cristina a far venire i brividi a milf e duomosessuali, testosteroni ed estrogeni hanno invaso il palco del Foro Italico. Cosa accomuna Ciacci, il bello Akash e Mariotto? Hanno tutti e tre lo stesso agente: Alex Pacifico, migliore amico di sora Luna Berlusconi.

In giuria Mariotto appare sobrio come Gianluca Grignani a un concerto di Capodanno bilanciato da una Carolyn Smith ottimo modello professionale. Selvaggia Lucarelli ha la sua ragion d'esistere: polarizza e divide, cosa che in una giuria sta bene come il limone sulle cozze. Canino fresco di una tinta biondo cenere e Zazzaroni dalla battuta pronta. A bordo campo Mayer viene promosso e al suo fianco una pimpante Bruzzone sempre più graffiante.

Vuoi che vedere che Salvini e Di Maio per trovare i voti dell'opposizione dovranno rivolgersi a sora Milly Carlucci? A Ballando con le stelle non vige certo il Porcellum ma regna la quota Porcella...Francisco Porcella, il ballerino of course. Magari in un passo a due con Marione Adinolfi ormai pronto ad essere consacrato come ballerino per una notte.

