MARX, SEX, AMERICAN EXPRESS! L'EDUCAZIONE SENTIMENTALE AI TEMPI DEI MILLENNIAL - NEL ROMANZO DI SALLY ROONEY C'È DI TUTTO: POLITICA,CAPITALISMO E AMORI LESBICI - "È NORMALE A 20 ANNI DISCUTERE, FLIRTARE VIA MAIL E ARRIVARE A TOCCARSI SOLO DOPO ESTENUANTI CHIACCHIERATE ONLINE” – E SUL PARAGONE CON ELENA FERRANTE…

sally rooney cover

Raffaella De Santis per “Robinson - la Repubblica”

Il nuovo caso editoriale ha ventisei anni, è irlandese, colta, impegnata a tal punto da avere il coraggio di mettere in bocca a dei giovanetti in età da college Marx e Deleuze, Lacan e Robert Fisk.

In realtà Sally Rooney, autrice di Parlarne tra amici (Einaudi), romanzo adulterino considerato l' esordio del momento, non si reputa una Millennial speciale e più volte durante la telefonata ripete: «È normale discutere a vent' anni di capitalismo, è normale essere lesbica o bisessuale, è normale flirtare via mail e arrivare a toccarsi solo dopo estenuanti chiacchierate online». Ma questa naturalezza che a lei non sembra speciale deve essere apparsa insolita, se le ha fatto guadagnare recensioni osannanti.

Rooney ha scritto il romanzo che vendica la generazione Millennial ritraendola per quello che è: perennemente connessa e non per questo meno tormentata, meno sofisticata delle precedenti. È stata paragonata a Edna O' Brian e definita la "Salinger della Snapchat generation", in realtà somiglia più a una François Sagan dublinese che ha raccontato il promiscuo ménage a quattro tra due ventenni, Frances e Bobbi, amiche e un tempo fidanzate, e due trentenni, Melissa e Nick, una coppia aperta (lei scrittrice, lui attore), non abbastanza appagata da bastarsi. Durante una vacanza in Francia, Frances finirà a letto con Nick, mentre Bobbi flirterà con Melissa.

sally rooney

Nonostante gli scambi di coppia, nel romanzo ogni cosa descritta sembra possibile, non c' è aria di scandalo.

« Frances e Bobbi sono una bisessuale e l' altra lesbica e possono permettersi di vivere la loro sessualità senza ancorarsi all' identità di genere. Per le nuove generazioni ciò che si prova conta più del rientrare in categorie sessualmente determinate. La loro identità sessuale è fluida, ma sono persone normali, a volte più felici, altre più tristi. Sono come tutti noi».

In realtà sono speciali. Belle, intelligenti, anarchiche. E a vent' anni intavolano discussioni sulla relazione tra l' amore e il capitalismo tutt' altro che scontate.

«Non ho fatto che riportare le discussioni dei ragazzi della mia età, quelle che io stessa avevo vissuto. Durante gli anni del college, non era affatto insolito per noi parlare della teoria marxista o di questioni estetiche. È lo stesso terreno filosofico sul quale si muovono Frances e Bobbi. Le due amiche vivono la complessità del nostro tempo, sono costrette a negoziare tra le loro idee e gli effetti del capitalismo sulle loro vite».

sally rooney

Quali effetti?

« Le loro incertezze sono quelle della mia generazione: la precarietà, il non avere un lavoro stabile. Sono in cerca di una realizzazione. La loro insicurezza anche finanziaria è la stessa della maggior parte dei miei coetanei».

L' ambiente in cui si muovono è però privilegiato, per non dire borghese.

«I personaggi principali sono studenti, poeti. Non è una classe capitalista ma intellettuale. Melissa è una scrittrice, Nick un attore. La loro vita, a differenza di quella di Frances, è agiata, ma è un' agiatezza bohémien».

La maggior parte dei dialoghi del libro avvengono via mail. Qual è il ruolo del flirting virtuale nel corteggiamento?

«La prima forma di attrazione tra Nick e Frances è di tipo intellettuale. Attraverso le email Frances e Nick sondano il terreno, cercano di capire se hanno voglia di incontrarsi da soli. Non accade così nella vita di tutti noi? È la nostra vita che passa online. Nel corteggiamento la parola scritta ha un vantaggio rispetto all' oralità: permette di avere più controllo sull' impressione di sé che si vuole dare all' altro».

sally rooney

L' hanno paragonata a Elena Ferrante lo sa?

«Ho letto L' amica geniale mentre lavoravo al mio libro. Non credo però che Lila e Lenù possano essere paragonate a Frances e Bobbi. La loro è un' amicizia platonica mentre Frances a Bobbi sono state fidanzate. È molto diverso».

È vero che ha scritto il romanzo in soli tre mesi?

«In tre mesi era finito ma poi ho continuato a lavorarci sopra. Ero estranea all' ambiente editoriale. In quel periodo frequentavo un master al Trinity College. Non avrei mai potuto immaginare quello che poi è successo».

