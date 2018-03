MASCHI A CACCIA DI UNA COUGAR-ACHA – SONO DISINCANTATE, MENO GELOSE, AUTOSUFFICIENTI: ECCO PERCHE’ 7 UOMINI SU 10 SONO ATTRATTI DA DONNE PIU’ GRANDI DI LORO – L’ICONA DELLE SILVER FOX E’ MAYE MUSK, LA MODELLA 69ENNE (MAMMA DEL FONDATORE DELLA TESLA) - LA PROVA VIVENTE CHE IL GLAMOUR MIGLIORA CON L'ETÀ...

Alberto Busacca per Libero Quotidiano

Forse qualcuno è rimasto segretamente innamorato della professoressa di matematica delle medie. Forse qualcun altro è freudianamente alla ricerca di una fidanzata-mamma che lo faccia sentire protetto. O forse, più banalmente, ha ragione chi sostiene che l' amore non ha età. Al di là delle analisi psicologiche, comunque, il dato di fatto è che sette uomini su dieci sono attratti dalle donne più grandi di loro.

E che le coppie dove lui è più giovane sono passate dal 14% del 2015 al 21% del 2018 (e sono pure più stabili delle altre). I numeri arrivano da un sondaggio realizzato dal portale CougarItalia.com. Già, le "cougar", ovvero le donne-coguaro, quelle che vanno a caccia di compagni più piccoli. In Italia sarebbero la bellezza di due milioni, quindi per gli amanti del genere c' è solo l' imbarazzo della scelta (anche se poi a scegliere sarebbero sempre loro, le "cougar". Ai partner, definiti "toy boy", spetterebbe più che altro il ruolo di prede).

Inquadrato il tema, è il momento di fare una confessione. Per quanto il termine sia usato a sproposito, in un certo senso sono anch' io un "toy boy".

Ho conosciuto la mia compagna, poi diventata moglie, quando lei aveva 40 anni e io 33. In pratica, ho sposato una "cougar". E devo dire che la cosa ha parecchi lati positivi.

NON È UN FILM Per non girarci intorno, partiamo subito dall' aspetto che fa più discutere. Quando si parla di "cougar", "toy boy" e "milf" (in pratica le cougar che hanno figli), molti si immaginano una relazione simile alla sceneggiatura di un film porno di basso livello. Naturalmente non è così.

Ma se nella realtà non ci sono focose cinquantenni che ogni giorno inseguono il malcapitato compagno per tutte le stanze, va detto che in questo tipo di coppie il sesso è molto spesso vissuto con maggiore leggerezza e ironia, cosa che lo rende migliore soprattutto nel lungo periodo. E nelle serate più ordinarie, tipo pizza e cinema, i discorsi che puoi fare con una quarantenne sono di solito più interessanti di quelli che sei costretto a portare avanti con una ventenne. E non è tutto.

La donna più grande è generalmente più disincantata. Ha smesso da tempo di credere al principe azzurro. Non ti sceglie perché pensa che tu sia il migliore, e quindi non resta delusa quando si rende conto che non è così. Ti sceglie, al massimo, perché ritiene che tu sia un po' meno cretino degli altri. Ma sa che sei un uomo, con tutti i difetti tipici dei maschietti. E ha imparato che gli uomini non cambiano. Così, ad esempio, se lasci in giro i proverbiali calzini sporchi te lo farà notare senza farne una questione di Stato.

LA "CONCORRENZA" Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la donna matura è anche meno gelosa. Certo, può temere la "concorrenza" di quelle più giovani, ma sa bene che un' occhiata distratta a una ragazza che passa per strada è del tutto inoffensiva. E se vai a pranzo con un' amica, eviterà di chiamare in continuazione per tenere la situazione sotto controllo. Ovviamente questo vale anche al contrario. È facile che una over trentacinquenne abbia un ex fidanzato (o addirittura ex marito) col quale ha ancora buoni rapporti.

Le sceneggiate da ragazzini possessivi non saranno tollerate...

Va poi considerato che una "cougar" ha quasi sempre imparato a gestire il suo tempo e a stare bene con se stessa. In concreto questo vuol dire che quando il sabato sera vuoi bere una birra con gli amici, lei non si lagnerà per essere costretta a restare a casa da sola, ma la vivrà come un' opportunità per rilassarsi («bene, cosi faccio un po' di cose mie») o per vedere qualcuno («magari chiamo Silvia, è un po' che dobbiamo vederci»).

Non bisogna infine sottovalutare l' aspetto economico. È probabile che una quarantenne abbia uno stipendio discreto, non gravando quindi sulle tue spalle. E in prospettiva, rispetto a una donna con dieci anni meno di te, una con dieci anni di più andrà in pensione la bellezza di vent' anni prima. Coi tempi che corrono, un' entrata certa non è una cosa da poco

2. CHI E' MAYE MUSK

Simona Marchetti per www.corriere.it

Nata il 19 aprile 1948 a Regina, capoluogo di provincia del Saskatchewan, Canada Occidentale, ma cresciuta in Sud Africa, Maye ha una sorella gemella (Kaye) ed è una dei cinque figli di Joshua and Wyn Haldeman, due chiropratici con la passione dei viaggi. Non solo è una donna molto bella ma è anche la madre del miliardario fondatore della Tesla Elon Musk. La signora Musk ha divorziato dopo 10 anni di matrimonio e ha cresciuto tre figli da sola. Elon, classe 1971, è il suo primogenito.

Come riporta il New York Times, quando Maye aveva solo 4 anni, i suoi avventurosi genitori decisero di partire con tutta la famiglia per un viaggio di 22000 miglia attorno al mondo, a bordo di un aereo che papà Joshua aveva portato a pezzi dal Canada.

Durante il loro girovagare, gli Haldeman hanno vissuto anche nel deserto del Kalahari, alla ricerca di una leggendaria città perduta, con Maye e i suoi fratelli a dormire coi sacchi a pelo sulla testa «per evitare che le iene mangiassero le nostre facce». Ma grazie a questi genitori così avventurosi e fuori dal comune, la ragazza ha trovato la fiducia e l'ambizione necessarie per tentare una carriera nel mondo della moda.

All'età di 15 anni Maye ha iniziato a muovere i primi passi come modella, lavorando nei fine settimana a Pretoria e Johannesburg e prendendo parte a sfilate e servizi fotografici per i cataloghi.

Al liceo Maye ha conosciuto Errol Musk, che sarebbe diventato ingegnere ma, soprattutto, suo marito. I due si sono sposati nel 1970 e un anno più tardi è nato il primogenito Elon (fondatore della Tesla), seguito a breve distanza dal fratello Kimbal e dalla sorella Tosca. (…)

«Visto che non avevamo sedie o altro in casa, la prima cosa che abbiamo fatto col mio primo stipendio è stata comprare un tappeto a buon mercato e la seconda, prendere un computer per Elon, così che potesse sedersi per terra col suo computer», ha detto ancora la Musk a Business Insider.

Grazie al master in Scienza della Nutrizione ottenuto all'Università di Toronto e successivo alla laurea in dietetica presa all'Università di Orange Free State in Sud Africa, la Musk ha sempre potuto alternare il suo lavoro di modella a quello di nutrizionista qualificata, collaborando anche con l'organizzazione del figlio Kimbal per garantire una migliore alimentazione ai bambini.

«Se si nutre bene il corpo, combinando scienza e buon senso, anche la pelle apparirà splendente», ha detto ancora la Musk a Vogue.

Lo scorso settembre la Musk è diventata la testimonial più agé dell'azienda di trucchi CoverGirl. «Sono la prova evidente che puoi trovare lavoro anche se sei una donna anziana, infatti non ho mai lavorato tanto come in questo periodo», ha detto sempre a Vanity Fair la modella, che per buona parte della sua carriera non ha mai avuto un agente e ora è seguita dalla IMG.

Per festeggiare il raggiungimento dei 60 anni, Maye ha smesso di tingersi i capelli, che ora porta corti e la sua chioma argentea è stata la sua (ennesima) fortuna, garantendole spot pubblicitari, campagne promozionali, copertine di riviste famose e persino video musicali.

