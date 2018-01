UN MATRIMONIO DA FAVOLA. ANZI: DA REGGIA - “CHI” SVELA TUTTI I RETROSCENA DEL MATRIMONIO DA DUE MILIONI DI EURO TRA ANGELA AMMATURO, AD DELLA GRIFFE FRANKIE MORELLO, E L'AVVOCATO ITALOBRASILIANO FRANCESCO ROSSI, ALLA REGGIA DI CASERTA - OSPITE D’ECCEZIONE? L'IMMANCABILE ANDREA BOCELLI

ANDREA BOCELLI CANTA ALLE NOZZE ALLA REGGIA DI CASERTA

Su Chi in edicola mercoledì 10 gennaio tutte le indiscrezioni e le immagini del matrimonio tra Angela Ammaturo, ad della griffe Frankie Morello, e l'avvocato italobrasiliano Francesco Rossi che per la cerimonia hanno invitato a cantare Andrea Bocelli e hanno affittato la Reggia di Caserta per la festa.

Nozze che, pare, siano costate quasi 2 milioni di euro e che hanno scatenato molte polemiche, non tanto per i costi, quanto per la location. E a proposito, Vittorio Sgarbi ha commentato a Chi: «Non capisco lo stupore, i palazzi in altre epoche erano nati proprio per fare ricevimenti. Non c'è oltraggio alla storia. E poi in questa maniera continuano a vivere».