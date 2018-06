UNA MATTINA MI SON SVEGLIATO E...HO TROVATO IL REMIX DI “BELLA CIAO": LA TROVATA DEL DJ STEVE AOKI E DEL DUO ELETTRONICO MARNIK SCATENA LA BUFERA – GINO CASTALDO: L’ORRORE E’ SOPRATTUTTO ESTETICO. QUESTO REMIX È UNA TAMARRATA SENZA PARI. ED È LA VOLGARITÀ CHE PIÙ DI OGNI ALTRA COSA OFFENDE LA STORIA DELLA RESISTENZA" - VIDEO

Gino Castaldo per repubblica.it

Una mattina, mi son svegliato, o bella ciao" e alla sera sono andato in discoteca, verrebbe da aggiungere ascoltando la prodezza di Steve Aoki e Marnik, che hanno messo mano al canto partigiano per farne un remix da ballare, con un beat sintetico che sembra plastica allo stato liquido.

L' idea sembrerebbe ispirata dalla trovata della serie spagnola La casa di carta che ha rilanciato il canto della resistenza in tutto il mondo. Ma un conto è che a cantarlo sia una banda di ladri con velleità anarchiche, altro conto che a metterci le mani siano il dj di origine giapponese Steve Aoki e il duo elettronico italiano Marnik, al solo scopo di ravvivare il dancefloor, e che comunque avevano pensato di coprirsi le spalle evitando di mettere il brano su piattaforme con accesso dall' Italia. E invece la prodezza non è passata inosservata.

Le proteste in rete sono tante e farebbero quasi pensare a un soprassalto di mobilitazione antifascista. Non toccate Bella ciao, dicono, e probabilmente l' Anpi chiederà una punizione esemplare, ma dobbiamo dire che l' orrore, è soprattutto estetico. Non è tanto uno scandalo che la canzone-simbolo sia stata manomessa a scopi danzerecci, in fondo la black music ci ha abituato da anni al fatto che si possa ballare su temi importanti e impegnati (per non dire di Marley), perfino sulle lotte per i diritti civili, contro il razzismo, contro l' ingiustizia, si è ballato perfino chiedendo la liberazione di Nelson Mandela. Ma almeno salvaguardare il gusto.

Del resto il ciclone dei remix non ha mai risparmiato niente e nessuno, e gli esempi sono centinaia, anzi migliaia, da Bob Sinclar che ha massacrato Mr. Tambourine man a Gabry Ponte che risistemò a suo modo Geordie di De André, fino a tale BlitzdiPluto che si è messo a giocare con l' Avvelenata di Guccini. Questo solo per citare esempi di canzoni che tenderemmo a definire intoccabili. La storia del remix è antica almeno quanto quella della disco music, quando i dee jay avevano bisogno di estendere i tempi della trance da discoteca e chiedevano versioni più lunghe, oppure opportunamente mixate con ritmi aggiunti quando c' erano dei bei motivetti da riciclare.

Alcune delle più celebri musiche di tutti tempi sono appunto dei remix, per quanto terrificanti, e alzi la mano chi è riuscito a "non" ballare almeno una volta nella vita il trenino di capodanno con Disco Samba.

Il vero problema è che questo remix di Bella ciao è davvero brutto, una tamarrata senza pari. Ed è la volgarità che più di ogni altra cosa offende la storia della Resistenza.

