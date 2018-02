'Striscia' contro l'Isola: nomination pilotate

Quando Eva Henger denunciò Monte in confessionale

"NOMINATION PILOTATE, L'ISOLA DEI FAMOSI È UNA FARSA". UN ALTRO AUDIO INGUAIA IL REALITYLE "INDAGINI" DI STRISCIA FANNO INFURIARE ALESSIA MARCUZZI

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Nomination e televoto regolare all’Isola dei Famosi? Secondo Striscia la Notizia, che ha rivelato un nuovo audio di Chiara Nasti e un altro inedito di Nadia Rinaldi nemmeno per sogno: il capo progetto Andrea Marchi sta riducendo il reality a una farsa. E pensare che Alessia Marcuzzi ha detto di fidarsi ciecamente dei suoi produttori in quanto all’oscuro di tutto.

craig warwick franco terlizzi

Più indaga, più il tg satirico di Antonio Ricci, oltre ai filmati scomparsi e censurati sulle canne e sull’omofobia, porta alla luce altri retroscena. Poi rivela altri due clamorosi audio. Nel primo audio registrato da una terza personaChiara Nasti dice a Massimiliano Caroletti, marito della Henger, che Marchi la chiamò fuori e le chiese chi volesse nominare, ma al nome di Filippo Nardi, lui le disse: “No, vogliamo lasciarlo dentro ancora un po’, lo nominate più in là”.

Nel secondo, catturato da una telecamera nascosta, Nadia parla con Valerio Staffelli: “Marchi saliva sulla nostra isola e non ha fatto come con Monte che ci ha avvertito di quello che stava succedendo. Ci chiedeva solo: chi nomina, chi hai intenzione di nominare? A tutti, faceva solo questa domanda. E poi Amaurys è rimasto male quando Marchi gli chiedeva chi nominare dicendo di evitare il nome di Filippo. Lui voleva nominare Filippo fin dall’inizio.

Amaurys ha detto ‘mi sento una m***a, la prossima volta però decido io e non mi faccio più influenzare. Ci dicevano di non nominare Filippo perché gli piaceva che rimanesse dentro”. Staffelli nota che è un intervento assolutamente vietato perché di fatto gli autori pilotano il gioco. Secondo i maligni perché alcuni naufraghi hanno accordi speciali per andare avanti di più rispetto ad altri.

Staffelli fa notare come Nardi abbia preso con grande sorpresa la sua esclusione. E infatti il naufrago non è mai tornato in Italia, come mai? Poi, prima che la puntata finisca, i due conduttori ricevono una telefonata: "Nadia Rinaldi torna sull'Isola con Cecilia Capriotti". Chi vedrà, saprà.

Giucas Casella, esperimento su Francesca Cipriani

CRAIG WARWICK: “TRA EVA E MONTE C’ERA UN ACCORDO, POI LEI HAI CERCATO DI METTERMI PAROLE IN BOCCA”

Stefania Rocco per www.fanpage.it

andrea marchi alessia marcuzzi

Fanpage.it ha raggiunto Craig Warwick pochi giorni prima del momento in cui si sottoporrà all’esame della macchina della verità a proposito di quanto accaduto sull’Isola dei famosi e delle accuse che Eva Henger ha mosso a Francesco Monte. Il noto sensitivo non rivede la sua versione dei fatti e, anzi, aggiunge per la prima volta che la naufraga avrebbe tentato di condizionarlo in più di un’occasione, invitandolo a sposare la sua verità, addirittura mettendogli le parole in bocca:

Io ho visto tutti fumare, anche Eva aveva sempre la sigaretta in bocca. Non ho mai sentito odore di marijuana, solo l’odore della sigaretta elettronica di Filippo Nardi. Non ricordo alcuna riunione con un autore, solo che Eva aveva intenzione di raccontare questa cosa della marijuana una volta che fossimo stati in diretta. Eva me ne aveva già parlato in precedenza, mentre eravamo da soli in acqua.

È lei che mi ha messo le parole in bocca perché voleva che la difendessi. Le avevo già detto di non aver visto niente ma lei mi aveva detto che dovevo dire di averli visti fumare marijuana. Non l’ho detto in studio perché volevo difenderla. Lei parla piano in studio, è posata perché ha già studiato quello che deve dire.

eva henger confessionale sulle canne di francesco monte

Craig sostiene che il motivo della rabbia della Henger sia da ricercare in un episodio preciso. Pare che i due avessero un accordo e che Francesco, nominandola, l’abbia disatteso: “Eva era molto arrabbiata con Francesco. Avevano la stessa agenzia e, già prima che l’isola cominciasse, si erano promessi di non nominarsi. Visto che esisteva la possibilità che Monte vincesse, le aveva promesso che l’avrebbe portata con sé fino alla fine. Eva si sentiva molto vicina a Francesco.

Durante il viaggio avevano parlato molto, erano vicini. Quando lui l’ha nominata, lei è impazzita. Non ha smesso un attimo di parlare di lui”. Nega, inoltre, che la produzione dell’Isola gli abbia mai consigliato di mentire: “Sì, quando ho lasciato il gioco la produzione mi ha messo al corrente di quanto stava accadendo in Italia ma nessuno mi ha detto cosa dire. Mi hanno solo invitato a confermare se avessi visto, o a non farlo nel caso non avessi visto niente. Mi è stato detto di fare solo quello che sentivo”.

TWEET!

DAGOSELECTION

DavideDeagostino‏ @Davedivah

Siamo sicuri che l’erba non l’abbia fumata Alessia? #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

francesco monte

"Non abbiamo un'immagine di Francesco che fuma" #Isola

zeus‏ @ZeusMega

Alessia:"Mi hanno chiesto una linea soft,ma poi negli altri programmi nessuno l'ha fatto" GRANDE frecciata alla D'Urso e Ricci #Isola

GINGER PRESIDENT‏ @GingerPresident

La “linea soft” che ti hanno chiesto, cara Marcuzzi, ti ha portato ad un crollo degli ascolti fino a 3,8 milioni e la settimana dopo, magicamente, parlandone, si torna a 4,5 milioni QUINDI VI CONVIENE E RINGRAZIATE EVA per questo! #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

ALESSIA: “IO NON VOGLIO AVERE DELLE PERSONE CHE QUI DICONO UNA COSA E NELLE ALTRE TRASMISSIONI ALTRE COSE”

MEGA SHADE #isola

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Cara Alessia, le persone vanno negli altri studi perché se volete insabbiare qualcosa arrivano Barbara D’Urso e Antonio Ricci con le gru e rimuovono anche la crosta terrestre. Sorry bro. #Isola

VIPerissima‏ @Viperissima_

Del discorso di Andrea Marchi io sto capendo solo le espressioni di Eva Henger. #isola

eva henger

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Ora viviamo solo per vedere tutte le frecciatine che Barbara manderà contro l’#Isola, la produzione, Alessia e le signore delle pulizie targate Magnolia.

Giulio Pasqui‏ @GPasqui

C’è un bel clima a Canale 5 dai

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Alessia fai poco la seccata che se non era per ste canne parlavate ancora di lasagne. #Isola

Mario Manca‏ @MarioManca

Parlano di indagini avvolte dal mistero quando la D'Urso e Striscia tirano fuori rivelazioni e filmati un giorno sì e l'altro pure. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Io amo Alessiona che dice che non ci sono le prove quando giusto domenica Barbara d'Urso ha ascoltato l'ennesimo audio che conferma quanto dice Eva... Che altre prove vuole? Gli analisi del sangue di Monte? #Isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

eva henger

La battuta di Bossari su Monte, Paola e l’amore che sia tutto fumo. #isola

Claire Colella‏ @clairecolella3

Allora secondo il discorso della Marcuzzi non bisogna mai denunciare niente finché non si hanno prove materiali? #isola #isoladeifamosi #IsolaDeiFamosi2018

LaBisbeticaBislacca‏ @BBislacca

Lo dite voi alla Marcuzzi che anche in tribunale le intercettazioni sono prove? #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Dite alla conduttrice che pure le testimonianze degli altri sono prove. Non è che è necessario il video con Monte che rulla. Se poi i naufraghi ‘decidono’ di tacere... #Isola

Mario Manca‏ @MarioManca

Che poi, scusate, ma le famose prove non sarebbero anche le testimonianze dei naufraghi che si sono sbilanciati sul tema? I processi nei tribunali mostrano gli rvm dell'omicidio o accolgono le versioni dei testimoni? #isola

Mario Manca‏ @MarioManca

«Mettete Bob Marley, ragazzi». Ok zia Mara, hai vinto tu. #isola

mara venier

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Oh, la verità sta venendo a galla, e quella continua con ‘si deve affrontare in tribunale’ Ma torna a condurre Fuego.

Lord Lucas‏ @lord_lucas_blog

Cara Alessia, per me l'Isola finisce qui. Aspetto la prossima bastonata di Striscia. #isola

Djose‏ @n_or_m

"Siamo stanchi, stufi, BASTA VOGLIAMO LA VERITÀ, siamo dentro ad un programma che sta diventando imbarazzante"

Direi che ora Mara Venier sia ufficialmente pronta alla presidenza del Consiglio. #isola

LO SFIGATTO®‏ @TheSfigatto

"CIAO PAOLA, QUI A ROMA È TUTTO BIANCO...MA PURTROPPO NON È DROCAH". #ISOLA

francesco monte a paola di benedetto

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

ANCHE MARA SI RIBELLA ALLA PRODUZIONE. #Isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Mara Venier VOLPINA che chiede a Marco Ferri (accusato da Chiara Nasti di aver fumato) cosa pensa della marijuana #Isola

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Comunque quel "Basta litigare" della Marcuzzi è la sintesi di quanto tutto sia sbagliato. Cosa vuoi che facciano? Che si confrontino fra Hegelismo e Marxismo? #Isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Mara: Alessia, ma ascoltiamole quando litigano…. Mara una di noiiiiiiiiii #isola

mr.scrooge‏ @_GabrielCat_

A MARA NON FREGA UN CAZZO DEL TELEVOTO E VUOLE ASCOLTARE CHE LITIGANO: VOCE DEL POPOLO #isola

Juliette Briosche PEM PEM ?‏ @juliesummer25

Francesca Cipriani is the new Marissa Cooper #isola

giucas casella francesca cipriani

LALLERO‏ @SeeLallero

Mara fantastica che vorrebbe ascoltare la litigata. #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

DATE RETTA A ZIA MARA FATECI SENTIRE LE LITI… ZIA MARA VOX POPULIIIIIIIIIIIII #isola

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Mara che si straccia le vesti da opinionista per far capire come si dirige un programma. #Isola

LE GIF DI TINA‏ @Gif_di_Tina

#isola Mara Venier ringrazia Striscia la notizia in diretta all'#IsolaDeiFamosi2018

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

“Raga stasera cosina tranquilla che non voglio esagerare eh” Come va a finire: #isola

giucas casella francesca cipriani

contechristino‏ @contechristino

Bossari: "È amore vero o è tutto FUMO senza arrosto?" - nessuno ride - Mara: "Ma mettete Bob Marley!" - viene giù lo studio - #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Possiamo dare la conduzione dell'#isola a Mara Venier per piacere?

Federico Ursitti C.‏ @federicoursitti

Ripropongo di lasciare il programma a Mara e Gialappa’s. #isola

Marco Luci‏ @marcoluci1

Attenzione , è partito lo #spiegone di #AndreaMarchi (capo-progetto dell’Isola dei Famosi, Magnolia, in Hounduras, ndr) all’ #Isola sul #cannagate #bla #bla #bla ma che palle! @IsolaDeiFamosi

muflone93‏ @muflone93

PIÙ CLISTERE PER TUTTI, VOTIAMO NADIA! #isola

nadia rinaldi

Dario B‏ @Magoanonimos

Caro Marchi, avete negato fino a oggi che non sapevate niente, che Eva non lo aveva detto prima, che i naufraghi non erano informati, adesso come facciamo a credere che non avete immagini e prove concrete? #isola #cannagate

Lord Lucas‏ @lord_lucas_blog

Comunque Striscia, con i Marchi, non capisce più nulla. #isola

Mario Manca‏ @MarioManca

Questa omertà ammessa da Marchi è pericolosa: scopri una dinamica così delicata e scegli di ignorarla anziché sospendere il concorrente incriminato? #isola

Mario Manca‏ @MarioManca

«Non abbiamo mai nascosto nulla». Ma se cinque minuti fa ha detto che «la produzione ha deciso di mettere la questione in stand-by»? #isola

Fatima Albuquerque‏ @a_tiazinha

sento il rumore dell'arrampicata sugli specchi di Andrea Marchi #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Qual è il problema se Eva ha denunciato prima o dopo? Se Francesco ha davvero portato la droga doveva essere squalificato E BASTA. Sono le regole, firmate da tutti. #Isola

Lord Lucas‏ @lord_lucas_blog

Eva Henger eroina nazionale, Giovanna d'Arco dei reality. Si prevede per lei un ritorno a Paperissima Sprint.

Lord Lucas‏ @lord_lucas_blog

La morale della favola è che chi si è messo a nudo nei porno si approccia alla tv spazzatura contro ogni ipocrisia.

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Dopo il fuoco amico tra programmi tv, i lanciafiamme ai piani alti #Isola #Gasparri

gasparri sull isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

ALESSIA:“Ora parliamo di #Isola”

Se parliamo di Isola, vista l’assenza di dinamiche interessanti, arriviamo al 12%.

contechristino‏ @contechristino

Mi ammazza che il litigio in settimana tra Paola/Elena vs Bianca e di conseguenza Elena vs Nino avrebbe potuto innescare dinamiche a sufficienza per riempire la puntata e invece neanche il filmato hanno mostrato. #isola

vladimir luxuria‏ @vladiluxuria

#isola credo all'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte come sto credendo a tutte le promesse elettorali

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Cari autori è inutile che ci propinate questi video sfrangia coglioni su Francesco Monte e la finta storiella d’amore che ci volete far credere perché noi non cascheremo mai a questi teatrini neanche se li girerete all’Ikea #isola

francesco monte paola di benedetto

Mario Manca‏ @MarioManca

Tutta la prima ora a dire che non sono dalla parte di Monte e poi arrivano tre quarti d'ora di messaggi, rvm e interviste su un amore mai nato. #isola

vladimir luxuria‏ @vladiluxuria

Avrei gradito che si fosse affrontato il tema #omofobia sull'#isola in diretta. Poi nessuna meraviglia che se ne occupino altre trasmissioni

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

- confusione e poche verità sul canna-gate

- nomination a detta di Striscia influenzate

- nessun provvedimento o discorso contro le presunte uscite omofobe di Franco

- frecciatine a Barbarella

-Giucas Casella si ritira

MA POSSIAMO ANCHE CHIUDERE ALLORA. #Isola

contechristino‏ @contechristino

- Partono il lunedì - Arriva Montalbano - Si spostano al martedì - Montalbano si sposta al martedì - Si rispostano al lunedì. MA TUTTO APPOSTOOO? #isola