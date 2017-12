MENO MALE CHE VESSICCHIO C'E' - A SANREMO IL MITOLOGICO MAESTRO “META’ UOMO, META’ ORCHESTRA” DIRIGERÀ BIONDI, ELIO E LE STORIE TESE E UNA GIOVANE – UN ANNO FA LA SUA MANCATA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL PROVOCO’ UNA INSURREZIONE SOCIAL

Peppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo. Un equivoco ha fatto credere che il Maestro anche quest’anno non avrebbe partecipato alla kermesse canora che l’ha visto protagonista tanti anni, ma il pericolo è stato sventato. Racconta Vessicchio: «Claudio Baglioni (direttore artistico e conduttore del Festival, dal 6 al 10 febbraio) ha dato i nomi sabato sera (16 dicembre) e il lunedì successivo mi hanno chiesto: “Andrà a Sanremo?”. Ho risposto che era un po’ presto e che nelle settimane a venire avrei saputo rispondere . Anzi, ho proprio detto: “Se mi chiamano, ci vado. Se non mi chiamano , sparisco. Non voglio trovarmi come l’anno scorso nel mezzo di una questione e di un polverone creato da altri».

La protesta di un anno fa

Il Maestro si riferisce alla polemica dello scorso anno allorchè la sua mancata partecipazione a Sanremo provocò una vera e propria insurrezione sui social network da parte dei fan del Festival, dapprima con un hashtag su Twitter (l’indimenticabile #uscitevessicchio) e subito dopo con una petizione sul sito change.org. Perché se non c’è Vessicchio, non è Sanremo, si disse allora. Un’agitazione che il Maestro - schivo per natura - non apprezzò. E ora non ha nessuna voglia di entrare in un nuovo caso mediatico, anche perchè quest’anno ci sarà eccome.

Prosegue Vessicchio: «Infatti, dopo qualche giorno dal famoso sabato, mi arrivarono due gradite chiamate. La prima della Sony per conto di Mario Biondi con cui ho già lavorato, la seconda da parte di Elio e le Storie Tese. E francamente , soprattutto questa chiamata, me l’aspettavo perchè ho seguito Elio in tutte le sue escursioni sanremesi, a partire dalla Terra dei cachi. Quindi, come vede, avevo ragione. Chiamarmi due giorni dopo l’uscita del cast era presto per avere certezze. Le telefonate degli artisti arrivano dopo un po’. Anzi, per la precisione, ne è arrivata anche una terza da parte di una ragazza nella sezione Giovani. Mi ha cercato e volentieri la seguirò». Tutto è bene quel che finisce bene. Il maestro sornione, colto e simpatico, con la splendida ironia partenopea sarà di nuovo sul palco dell’Ariston.

Il Maestro pluri-premiato

Del resto Vessicchio è una presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, ricevendo nel ‘94, nel ‘97, nel ‘98, il premio come miglior arrangiatore; nell’edizione del 2000 viene premiato, sempre per gli arrangiamenti, dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra (nel 2000 dirigendo la canzone Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 dirigendo la canzone Per dire di no di Alexia, nel 2010 dirigendo la canzone Per tutte le volte che di Valerio Scanu e, nel 2011, dirigendo Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni). Oltre a Sanremo, Vessicchio è stato insegnante di musica e direttore d’orchestra nel programma televisivo di Maria De Filippi, Amici. Ha scoperto ad Amici l’aspirante tenore Matteo Macchioni. Ha inoltre scritto Sogno di Andrea Bocelli. È stato arrangiatore per Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Syria, Zucchero, Lorella Cuccarini, Avion Travel, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i Baraonna, Tom Jobim, Ivana Spagna, Max Gazzè, Valerio Scanu.

