METÀ CONTE TOSCANO, METÀ COATTO INGLESE: IL RITORNO DI FILIPPO NARDI - SBARCHERÀ ALL’ISOLA DEI FAMOSI IL CONCORRENTE CHE FUGGÌ DAL ‘GRANDE FRATELLO’ IN ASTINENZA DA SIGARETTE - DOPO IL REALITY HA LAVORATO IN TV E COME DEEJAY. HA UN FIGLIO E UNA VITA SENTIMENTALE TRAVAGLIATA - I NOMI DI TUTTI GLI ALTRI CONCORRENTI: JONATHAN KASHANIAN, IL MEDIUM CRAIG WARWICK, BIANCA ATZEI FRESCA SINGLE E GASPARE DI ‘ZUZZURRO E GASPARE’…

Da ‘Spy’ in edicola oggi

filippo nardi

Solo su Spy, in edicola da venerdì 12 gennaio, in anteprima il cast completo dell'Isola dei Famosi in partenza su Canale 5 lunedì 22 gennaio. Confermatissimi i due opinionisti in studio: Mara Venier e Daniele Bossari e l'inviato in Honduras, Stefano De Martino. E tra i partecipanti che sbarcheranno, oltre ai nomi già circolati di Francesco Monte, Eva Henger e Cecilia Capriotti, ci saranno anche l'illusionista tv Giucas Casella, che torna come concorrente, l'ex gieffino Filippo Nardi, la bombastica Francesca Cipriani D'Altorio, l'ex vincitore del “Grande Fratello 5” Jonathan Kashianian e il medium Craig Warwick, che sente le presenze angeliche intorno a sé.

filippo nardi miss muretto

E inoltre, Bianca Atzei appena lasciata da Max Biaggi, Alessia Mancini, che manca da un po' di tempo dalla tv, Nino Formicola, che formava il duo “Gaspare e Zuzzurro”, Nadia Rinaldi, che ha fatto una drastica remise en forme, il modello Marco Ferri, figlio dell'ex giocatore dell'Inter, l'influencer Chiara Nasti, Amaurys Perez, l'olimpionico di pallanuoto già protagonista di Pechino Express e Ballando con le stelle, la ex “madre natura “ di Ciao Darwin Paola Di Benedetto e la ex tronista Rosa Perrotta.

filippo nardi

FILIPPO NARDI, CHE FINE HA FATTO

Da http://www.caffeinamagazine.it/ del 30 novembre 2017

È stato uno dei concorrenti della seconda edizione del reality sulla casa più spiata d’Italia. Alto 1 metro e 84 centimetri per 90 chili (variabili), biondo, occhi azzurri e accento britannico, è nato a Londra il 30 maggio del 1969 ma appartiene a una nobile famiglia toscana. Nei primi anni 2000 si è sentito molto parlare di lui, soprattutto per la sua particolare fuga dal Grande Fratello, avvenuta a soli tredici giorni dall’inizio del programma e accompagnata da una frase che divenne un vero e proprio tormentone. Il ragazzo, infatti, a petto nudo e armato di una stecca da biliardo, non faceva che ripetere alle telecamere del rosso confessionale: “dove sono le mie sigarette”?

filippo nardi

Come avrete ormai capito, stiamo parlando di Filippo Nardi, uno dei concorrenti più misteriosi del reality. Che fine avrà fatto il bell’inglese? A dire il vero, le notizie su di lui sono scarse e soprattutto ben poco aggiornate. Una volta fuori dalla casa, Filippo, con il suo charme tipicamente inglese, ha partecipato a diversi programmi televisivi: da Chiambretti c’è a Le Iene, passando per diverse edizioni di Anteprima Festivalbar, che l’ha visto protagonista fino al 2007, anno in cui si è tenuta l’ultima stagione del festival canoro.

filippo nardi

Negli anni seguenti ha condotto con Camila Raznovich il programma Loveline su MTV e, parallelamente, ha continuato a portare avanti la sua passione più grande. Sì, perché il bel nobile per diversi decenni è stato un disc jockey e produttore discografico apprezzato nel panorama della musica house internazionale. Ha suonato in importanti discoteche europee mentre, dal punto di vista discografico, ha pubblicato alcune produzioni per etichette come la Uomo Records e la ReVox.

filippo nardi

Da qualche anno, però, sembra che Filippo si sia ritirato dal panorama musicale e dal palcoscenico televisivo. Complice la crisi, come lui stesso ha dichiarato in un’intervista del 2015 a Star People News, e un progressivo peggioramento dei contenuti qualitativi della discografia italiana, il quarantottenne non è riuscito, o più probabilmente non ha voluto, continuare la carriera nel mondo dello spettacolo.

jonathan kashanian e silvia toffanin

Dalle ultime notizie, l’ex inquilino del Grande Fratello vive in Toscana, vicino Firenze, dove fa il papà a tempo pieno di Zack, il figlio ormai quindicenne. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, un velo di mistero la avvolge e, benché si possa ipotizzare che in molte si siano innamorate del focoso inglese, non si hanno notizie certe, se non che fino a due anni fa era single e rimpiangeva di non aver saputo tenere vivo l’amore con la mamma di suo figlio.

Nel corso degli anni in tanti gli anni domandato se rimpiangesse l’uscita di scena affrettata dal programma che, avrebbe anche potuto vincere, visto il gradimento del pubblico... lui ha sempre risposto che quella scelta non l’ha mai rimpianta: il suo carattere sfuggente e refrattario alle imposizioni strideva con le regole imposte dalla redazione del Grande Fratello.

GASPARE ZUZZURRO ZUZZURRO GASPARE 1

ZUZZURRO GASPARE eva henger e la figlia mecedesz

chiara nasti 8 chiara nasti 2 chiara nasti 7 chiara nasti 9