METODO SCARCELLA – PARLA L’EX COMMESSO DI ZARA CHE HA COSTRUITO IL FENOMENO SOCIAL DI GIANLUCA VACCHI A COLPI DI ALGORITMO E BALLETTI: “NEL FUTURO LA NOSTRA REPUTAZIONE SARA’ QUELLA CHE CI COSTRUIAMO IN RETE. IL SUCCESSO SU INSTAGRAM? HA UN PREZZO”. ECCO QUALE - VIDEO

NOEMI PENNA per la Stampa

mirko scarcella

Il successo su Instagram? È molto più prevedibile e calcolabile di quanto si possa immaginare. E ha un prezzo. «5 k (cinquemila, ndr) al mese, per iniziare». Ma giocandosi le giuste carte, l’investimento può essere ripagato in pochi mesi in prodotti, assegni e ingaggi da quattro, cinque, sei zeri.

A non aver paura a condividere i suoi segreti - perché «Instagram è il social più potente che ci sia e c’è spazio per tutti» - è Mirko Scarcella, un giovane imprenditore milanese esperto in informatica e web marketing che è riuscito a interpretare l’algoritmo del social a suo favore - anzi dei suoi clienti - e ha scritto tutto in un libro, «Instasecrets». Un manuale su come sfruttare le potenzialità di Instagram, e possibilmente diventare ricchi, che ha venduto 36 mila copie in cinque giorni e ora è sold out (ma se ne può prenotare una copia sul sito mirkoscarcella.net).

Il primo a beneficiare del «metodo Scarcella» è stato Gianluca Vacchi che, balletto dopo balletto, è passato da duecentomila a dieci milioni di follower. Fortuna? Anche.

mirko scarcella e gianluca vacchi

«La natura umana ci porta a invidiare lo sconosciuto che fa la bella vita, fra jet privati e isole esotiche, e ad apprezzare di più la superstar che fa cose da comune mortale, come andare a fare la spesa in tuta». Con foto del genere, la pioggia di like è garantita. Ma non sufficiente. «Instagram premia chi interagisce di più», spiega Scarcella. E con un aiutino – «un bot automatizzato e personalizzato» –, il successo diventa un obiettivo raggiungibile.

MIRKO SCARCELLA E GIANLUCA VACCHI

La collaborazione con Vacchi è terminata, ma non l’impresa di Scarcella, che ha iniziato la sua scalata piegando magliette da Zara e ora è a capo della Lion Adv Holding, società con sede alle Canarie che gestisce e potenzia profili Instagram di aziende e personaggi pubblici, «la cui identità rimane segreta».

MIRKO SCARCELLA

Perché la reputazione è tutto, molto più di un filtro fotografico, e nessuno ammetterà mai di farsi aiutare da un software che fa interagire automaticamente il tuo profilo social con migliaia di contenuti al giorno. Un successo virtuale che si traduce in soldoni reali e non conosce crisi. «Come vedo il futuro? Distopico, come in una puntata di Black Mirror, dove la nostra reputazione sarà quella che ci conquistiamo in rete».

Un uomo con un’autostima che va ben oltre i suoi 52 mila follower – Scarcella si è tatuato sul petto la scritta «I’m the chosen one», io sono il prescelto –, ma non per questo meno spietatamente reale.

