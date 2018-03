METTI UNA SERA A CENA DA MASTINO – SE NE VA A 66 ANNI UNO DEI SIMBOLI DEL VILLAGGIO DEI PESCATORI DI FREGENE: LILLO MASTINO, IL RISTORATORE DEI VIP- NEL SUO RISTORANTE SI SONO ATTOVAGLIATI, TRA GLI ALTRI, VITTORIO GASSMAN, MARIO MONICELLI, ENNIO FLAIANO, ALBERTO MORAVIA E FABIO CAPELLO…

È morto Lillo Mastino, il ristoratore dei vip. Un nome conosciuto a Fregene, da quando la «Perla del Tirreno» era uno dei salotti della Dolce Vita, frequentata dai volti noti del cinema e dello spettacolo.

Era giovane Lillo, il più piccolo dei fratelli Mastino, 66 anni compiuti. Battuta pronta, grande ironia, simpatia, la sua risata quando era in forma risuonava all’ingresso del noto ristorante del Villaggio dei Pescatori. ristorante che si affaccia sulla spiaggia, da decenni il locale preferito da personaggi dello spettacolo, del costume e della politica come Vittorio Gassman, Mario Monicelli, Ennio Flaiano e Alberto Moravia.

Lillo Mastino se n’è andato nella notte all’ospedale Cristo Re dove era ricoverato da tempo. Una caduta per la strada, poi il ritorno a casa, quindi di nuovo ricovero fino alla morte, arrivata per l’insorgere di varie complicazioni. Tutta Fregene è stretta nel dolore. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: «Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Lillo Mastino -è il cordoglio di Montino- con lui se ne va uno dei simboli del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Ristoratore conosciuto e apprezzato è riuscito con i suoi fratelli e con tutta la sua famiglia a trasformare una trattoria in riva al mare in uno dei ristoranti più accoglienti e rinomati del nostro territorio. Ai familiari e agli amici invio le mie più sentite condoglianze per il grave lutto che li ha colpiti».

La data del funerale è stata fissata a lunedì 19 marzo alle 10.00 nella chiesa del Villaggio.

