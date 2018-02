MI CACCI? CACCIA I SOLDI - ‘TRAVAGLIO VUOLE LE MIE QUOTE DEL ‘FATTO QUOTIDIANO’? BENISSIMO, BASTA CHE FACCIANO UN’OFFERTA CONGRUA’ - A FABIO FRANCESCHI NON PARE VERO CHE TRAVAGLIO E MONTEVERDI GLI ABBIANO GARANTITO PUBBLICITÀ ELETTORALE GRATIS: VOGLIONO PRENDERSI IL SUO 4% DI AZIONI DEL GRUPPO EDITORIALE PERCHÉ SI CANDIDA CON BERLUSCONI? E LUI È PRONTO A ‘TRATTATIVE CORPOSE’

Fabio Franceschi è socio al 4% della società "Il Fatto spa", ma anche candidato con Forza Italia. Una situazione che non è piaciuta a Cinzia Monteverdi e Marco Travaglio, rispettivamente a.d. di "Il Fatto spa" e direttore del Fatto Quotidiano, che hanno sottolineato "l'assoluta incompatibilità" della doppia funzione. L'imprenditore, leader del comparto stampa con Grafica Veneta, è disponibile a vendere, ma non a svendere. Parla in due interviste, al Tempo e al Foglio:

"La mia quota possono pure rilevarla, basta che mi facciano un'offerta congrua. Io non sono mai andato neanche in un Cda di quella società, non so nemmeno dove abbiano i nuovi uffici. Questo per farle capire quanto sia importante per me". [...] "Se vogliono liquidarmi, sanno che sono sempre molto disponibile alle trattative corpose. Quindi, siamo qua".

Franceschi spiega così perché si sia candidato con Forza Italia.

"Un imprenditore con chi dovrebbe andare, con il Pd? Ma per favore. Forza Italia mi aveva chiesto disponibilità e ho detto di sì. E poi ho buoni rapporti con Berlusconi ormai da tanti anni".

Franceschi ha stampato Harry Potter, ha avuto a che fare con la Rowling - "la donna più ricca d'Inghilterra, che ha scritto un libro più venduto della Bibbia e si sente in diritto di chiedere i miracoli" - per cui è convinto che avere a che fare con i politici "sarà più facile".

